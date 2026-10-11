Artı Gerçek’de yer alan habere göre miras yoluyla edinilen gayrimenkullerin kardeşler arasındaki devir ve paylaşım süreçlerini kolaylaştırmaya yönelik yeni bir düzenleme iddiası kamuoyunda geniş yer buldu.
Tapuda kardeşler arası miras düğümü: Noter zorunluluğu kalkıyor mu?
Miras kalan taşınmazların kardeşler arasında paylaşımında noter onayının kaldırılacağı ve yazılı anlaşmaların yeterli olacağı iddia edildi. Ancak bu değişikliğin yürürlüğe girip girmediği doğrulanmazken, mevcut mevzuatta tapudaki tescil ve devir usulleri geçerliliğini koruyor.Kaynak: Diğer
Gündeme gelen iddialara göre, mirasçıların kendi aralarında hazırlayıp imzaladıkları yazılı anlaşma metinlerinin noter onayı aranmaksızın geçerli sayılması öngörülüyor.
Hisseli tapu paylaşımını hızlandırması hedeflenen bu düzenleme teklifine ilişkin henüz Resmi Gazete'de yayımlanmış net bir yürürlük bilgisi veya kanuni dayanak bulunmuyor.
Gündeme getirilen haberlerde hisseli taşınmazların parsellenerek netleştirileceği ifade edilse de, fiziki taksim ile hukuki pay devri farklı kurallara tabidir.
Mevcut yasal çerçevede öne çıkan kritik hususlar şunlardır:
TÜM KARDEŞLERİN ONAYI GEREKEN DURUMLAR
Hisseli bir taşınmazın tamamının üçüncü bir kişiye satılması durumunda tüm paydaşların (kardeşlerin) rızası veya usulüne uygun temsil edilmesi zorunludur.
KENDİ PAYINI DEVRETME ESASI
Paylı mülkiyette bir mirasçı sadece kendi hissesini devrederken diğer hissedarların iznini almak zorunda değildir. Ancak diğer paydaşların yasal önalım (şuf'a) hakkı saklı kalır.
VEKALETNAME İLE TEMSİL
Tapu idarelerindeki devir işlemlerinde taraflar, Noterlik Kanunu'na uygun hazırlanmış özel yetkili vekâletnameler aracılığıyla temsil edilebilir.
YÜRÜRLÜLÜK DURUMU HENÜZ NETLEŞMEDİ
Miras paylaşımında noter zorunluluğunun tamamen kaldırıldığına ilişkin iddialar resmi makamlarca doğrulanmış değildir.
Mevzuat gereği, mirasçılar arasında imzalanan adi yazılı paylaşım sözleşmeleri tarafları bağlayıcı olmakla birlikte, mülkiyetin resmen kazanılması için Tapu Müdürlüklerindeki tescil işlemleri belirleyici olmaya devam etmektedir.