Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Tapuda kardeşler arası miras düğümü: Noter zorunluluğu kalkıyor mu?

Tapuda kardeşler arası miras düğümü: Noter zorunluluğu kalkıyor mu?

Miras kalan taşınmazların kardeşler arasında paylaşımında noter onayının kaldırılacağı ve yazılı anlaşmaların yeterli olacağı iddia edildi. Ancak bu değişikliğin yürürlüğe girip girmediği doğrulanmazken, mevcut mevzuatta tapudaki tescil ve devir usulleri geçerliliğini koruyor.

Kaynak: Diğer
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Tapuda kardeşler arası miras düğümü: Noter zorunluluğu kalkıyor mu? - Resim: 1

Artı Gerçek’de yer alan habere göre miras yoluyla edinilen gayrimenkullerin kardeşler arasındaki devir ve paylaşım süreçlerini kolaylaştırmaya yönelik yeni bir düzenleme iddiası kamuoyunda geniş yer buldu.

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Tapuda kardeşler arası miras düğümü: Noter zorunluluğu kalkıyor mu? - Resim: 2

Gündeme gelen iddialara göre, mirasçıların kendi aralarında hazırlayıp imzaladıkları yazılı anlaşma metinlerinin noter onayı aranmaksızın geçerli sayılması öngörülüyor.

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Tapuda kardeşler arası miras düğümü: Noter zorunluluğu kalkıyor mu? - Resim: 3
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Tapuda kardeşler arası miras düğümü: Noter zorunluluğu kalkıyor mu? - Resim: 4

Hisseli tapu paylaşımını hızlandırması hedeflenen bu düzenleme teklifine ilişkin henüz Resmi Gazete'de yayımlanmış net bir yürürlük bilgisi veya kanuni dayanak bulunmuyor.

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Tapuda kardeşler arası miras düğümü: Noter zorunluluğu kalkıyor mu? - Resim: 5

Gündeme getirilen haberlerde hisseli taşınmazların parsellenerek netleştirileceği ifade edilse de, fiziki taksim ile hukuki pay devri farklı kurallara tabidir.

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Tapuda kardeşler arası miras düğümü: Noter zorunluluğu kalkıyor mu? - Resim: 6

Mevcut yasal çerçevede öne çıkan kritik hususlar şunlardır:

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Tapuda kardeşler arası miras düğümü: Noter zorunluluğu kalkıyor mu? - Resim: 7

TÜM KARDEŞLERİN ONAYI GEREKEN DURUMLAR

Hisseli bir taşınmazın tamamının üçüncü bir kişiye satılması durumunda tüm paydaşların (kardeşlerin) rızası veya usulüne uygun temsil edilmesi zorunludur.

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Tapuda kardeşler arası miras düğümü: Noter zorunluluğu kalkıyor mu? - Resim: 8

KENDİ PAYINI DEVRETME ESASI

Paylı mülkiyette bir mirasçı sadece kendi hissesini devrederken diğer hissedarların iznini almak zorunda değildir. Ancak diğer paydaşların yasal önalım (şuf'a) hakkı saklı kalır.

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Tapuda kardeşler arası miras düğümü: Noter zorunluluğu kalkıyor mu? - Resim: 9

VEKALETNAME İLE TEMSİL

Tapu idarelerindeki devir işlemlerinde taraflar, Noterlik Kanunu'na uygun hazırlanmış özel yetkili vekâletnameler aracılığıyla temsil edilebilir.

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Tapuda kardeşler arası miras düğümü: Noter zorunluluğu kalkıyor mu? - Resim: 10

YÜRÜRLÜLÜK DURUMU HENÜZ NETLEŞMEDİ

Miras paylaşımında noter zorunluluğunun tamamen kaldırıldığına ilişkin iddialar resmi makamlarca doğrulanmış değildir.

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Tapuda kardeşler arası miras düğümü: Noter zorunluluğu kalkıyor mu? - Resim: 11

Mevzuat gereği, mirasçılar arasında imzalanan adi yazılı paylaşım sözleşmeleri tarafları bağlayıcı olmakla birlikte, mülkiyetin resmen kazanılması için Tapu Müdürlüklerindeki tescil işlemleri belirleyici olmaya devam etmektedir.

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