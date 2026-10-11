Kaynak: DHA

Kentte, taksi sürücülerinin ihbarı üzerine, dijital uygulamadan mevzuata aykırı yolcu taşımacılığı yaptığı belirlenen 3 aracın sürücüsü yakalandı. Sürücülere 100’er bin TL cezası uygulandı, araçlar çekicilerle yediemin otoparkına çekildi.

Bolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Öztürk, korsan taşımacılığın taksi sürücülerini mağdur ettiğini belirterek, “Bu uygulamayı kullanan ve üyelerimizin mağdur olmasına sebep olan, araçlarında kamera kayıt cihazı olmayan, taksimetre ücret tarifesinin altında yolcu taşıyan ve korsan dijital uygulamaların hepsine karşıyız. Korsanla mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Bu konuyla ilgili halkımızdan duyarlı olmasını istiyoruz. Ne olduğu, kim oldukları belirsiz, vergi kaçıran, haksız rekabete konu olan yasal olmayan uygulamaları kullananların karşısındayız” dedi.