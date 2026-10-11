Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na gönderdiği video mesajla dost ve kardeş ülkelere önemli mesajlar verdi.

Mayıs ayındaki gençlik buluşmasında bizzat verdiği dev organizasyonun Kocaeli'de tertiplenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, Türk dünyasının farklı köşelerinden gelen gençlere "Hoş geldiniz" dedi.

"SINIRLARIN FERSAH FERSAH ÖTESİNDEYİZ"

AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı tarafından "Ortak Miras, Tek Yürek" şiarıyla düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bağların gücüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir. Anadolu'nun evlatları ile Türk dünyasının gençlerinin bir araya gelmesini çok önemli görüyorum."

ANKARA'DA 13. ZİRVE GELİYOR: TARİHİ HEDEF AÇIKLANDI

Gençlerin enerjisini müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştirmeleri için en güçlü desteği vermeye devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, kritik tarihi duyurdu:

"Türkiye olarak 'Dilde, fikirde, işte birlik' mefkuremizi inşallah bu ay sonunda Ankara'da düzenleyeceğimiz 13'üncü Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'yle bir adım daha öteye taşımayı hedefliyoruz."

Konuşmasını katılımcılara ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençleri Cenab-ı Allah'a emanet ederek mesajını sonlandırdı.

Erdoğan'ın açıklaması şöyle;

"Şunu ifade etmek isterim ki bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir. Anadolu'nun evlatları ile Türk dünyasının farklı bölgelerindeki siz genç kardeşlerimin bir araya gelmesini bu bakımdan çok önemli görüyorum. Enerjilerini ortak bir ideal etrafında, müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak 'Dilde, fikirde, işte birlik' mefkuremizi inşallah bu ay sonunda Ankara'da düzenleyeceğimiz 13'üncü Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'yle bir adım daha öteye taşımayı hedefliyoruz. Hepinizi Cenabıallah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla."