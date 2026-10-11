Yeniçağ Gazetesi
11 Ekim 2026 Pazar
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Anasayfa Spor Okan Buruk neşteri vurdu: Dünya yıldızı ile Ocak'ta vedalaşılacak

Okan Buruk neşteri vurdu: Dünya yıldızı ile Ocak'ta vedalaşılacak

Galatasaray, Kasımpaşa mücadelesi sonrası kriz patlak verdi; tecrübeli orta saha İlkay Gündoğan ile Ocak ayında yolların ayrılması gündeme geldi.

Kaynak: Diğer
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Okan Buruk neşteri vurdu: Dünya yıldızı ile Ocak'ta vedalaşılacak - Resim: 1

Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray’ın Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Florya’da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Okan Buruk neşteri vurdu: Dünya yıldızı ile Ocak'ta vedalaşılacak - Resim: 2

Teknik direktör Okan Buruk’un maç esnasında kulübeden genç oyuncu Renato Nhaga’yı sahaya sürmesi, ilk 11’e çıkması beklenen 35 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız İlkay Gündoğan’a açık bir mesaj olarak yorumlandı.

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Okan Buruk neşteri vurdu: Dünya yıldızı ile Ocak'ta vedalaşılacak - Resim: 3

Sabah'ın haberine göre;aşanan sürecin ardından tecrübeli futbolcunun ara transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.

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Okan Buruk neşteri vurdu: Dünya yıldızı ile Ocak'ta vedalaşılacak - Resim: 4

Saha dışına da sıçrayan gerginlikte tecrübeli oyuncu, müsabaka sonrası yöneltilen "Barcelona maçına hazır mısın?" sorusuna "Oynamıyorum ki niye hazır olayım?" yanıtını vererek tepkisini dile getirdi. Futbolcunun eşi Sara Gündoğan da daha önce sosyal medyada "Neden oynamadığını hocanıza sorun" paylaşımında bulunmuştu.

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Okan Buruk neşteri vurdu: Dünya yıldızı ile Ocak'ta vedalaşılacak - Resim: 5

SEZON SONU SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Yıllık 4,5 milyon euro kazanmasına rağmen bu sezon tüm kulvarlarda sadece 2 maçta ve toplam 11 dakika süre bulabilen yıldız ismin sözleşmesi sezon sonunda tamamlanıyor. Ancak yaşanan son gelişmelerin ardından ayrılığın Ocak ayında gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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