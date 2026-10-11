Okan Buruk neşteri vurdu: Dünya yıldızı ile Ocak'ta vedalaşılacak

SEZON SONU SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Yıllık 4,5 milyon euro kazanmasına rağmen bu sezon tüm kulvarlarda sadece 2 maçta ve toplam 11 dakika süre bulabilen yıldız ismin sözleşmesi sezon sonunda tamamlanıyor. Ancak yaşanan son gelişmelerin ardından ayrılığın Ocak ayında gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.