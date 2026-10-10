Kaynak: İHA

Ardahan’ın Posof ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı görüldü. Ekim ayında etkili olan yağış, dağların zirvelerini beyaza kaplarken ilçenin daha düşük kesimlerinde yeşil bitki örtüsü korunmaya devam etti. Böylece bölgede sonbaharın renkleriyle kışın beyaz örtüsü bir arada görüldü.

POSOF’TA MEVSİMLERİN RENKLERİ BİR ARAYA GELDİ

İlçenin yüksek noktalarında kış şartları belirginleşirken alçak kesimlerdeki yaylalarda yeşillik hâkimiyetini sürdürüyor. Karla kaplanan dağlar, mavi gökyüzü ve yeşil alanların oluşturduğu doğal görünüm, bölgede dikkat çeken manzaralara sahne oldu.

KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE SICAKLIKLAR GERİLEDİ

Yağışın ardından Posof genelinde hava sıcaklıkları hissedilir ölçüde azaldı. Doğada oluşan farklı renklerin bir araya geldiği manzaralar, bölge halkının ve fotoğraf meraklılarının ilgisini çekti. Sonbahar ve kışın aynı anda gözlemlenebildiği anları görüntülemek isteyenler açık alanlara gitti.

SÜRÜCÜLERE VE HAYVANCILIKLA UĞRAŞANLARA UYARI

Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve ani sıcaklık değişimleri nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Sürücülerin ve hayvancılık faaliyetlerini sürdüren vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir almaları istendi.