Boyutları büyüyen, motor gücü artan ve tavanına eklenen LiDAR sensörüyle dikkat çeken yeni model, erişilebilir fiyat etiketini korurken sunduğu lüks donanımlarla segmentinde standartları yeniden belirlemeye hazırlanıyor.
Bu fiyata, bu lüks: Yeni BYD Seagull ön siparişe açıldı
Çinli otomotiv devi BYD, küresel pazarda büyük satış başarılarına ulaşan bütçe dostu elektrikli modeli Seagull'un ikinci nesli için ön sipariş sürecini başlattı.Kaynak: Haber Merkezi
Çin'de yaklaşık 15 bin dolar seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunulması beklenen yeni nesil BYD Seagull, "Great Seagull" adıyla kullanıcılarla buluşacak.
İlgi gören elektrikli otomobil, sadece boyut artışıyla kalmayıp teknolojik altyapısını ve kabin konforunu da üst seviyeye taşıyor.
GÜÇLÜ MOTOR VE DİKKAT ÇEKEN BOYUT ARTIŞI
İkinci nesil modelde gövde ölçüleri belirgin şekilde değişti. Uzunluğu 4.205 milimetreye, aks mesafesi ise 2.650 milimetreye çıkarılan araç, mevcut modele göre oldukça geniş bir iç mekân vadediyor.
Özellikle arka koltuklardaki diz mesafesinin artması, yolcu konforunu doğrudan etkiliyor.
Arka aksa yerleştirilen 95 kW (127 beygir) gücündeki yeni elektrik motoru, önceki sürüme kıyasla 42 beygir daha yüksek performans üretiyor.
Araç, 30 kWh ve 39,2 kWh kapasiteli iki farklı batarya seçeneğiyle geliyor. Kullanıcılar tercih ettikleri bataryaya göre CLTC standartlarına göre 320 ile 420 kilometre arasında menzil elde edebilecek.
AKILLI SÜRÜŞ SİSTEMİ VE LÜKS KABİN DETAYLARI
Yeni BYD Seagull’un tavanına entegre edilen LiDAR sensörü, modelin sürüş destek sistemlerinde büyük bir aşama kaydettiğini gösteriyor.
Araç, markanın gelişmiş God’s Eye B akıllı sürüş altyapısını destekleyecek şekilde tasarlandı.
Kabin tarafında ise büyütülen multimedya ekranı, yeni direksiyon tasarımı ve yenilenen orta konsol öne çıkıyor.
Üst segment araçlarda görmeye alıştığımız ambiyans aydınlatması ve masaj fonksiyonlu ön koltuklar yeni modelde standartları yükseltiyor.
Geleneksel dijital gösterge panelinin yer almadığı iç mekânda sürüş bilgileri ana ekran üzerinden takip edilebilecek.
ŞARJ TEKNOLOJİSİ VE KÜRESEL PAZAR BEKLENTİSİ
Batarya tarafında BYD'nin yeni nesil Blade Battery 2.0 ve Flash Charging hızlı şarj teknolojilerinin kullanılması bekleniyor.
Bu güncellemeler, şarj sürelerini önemli ölçüde kısaltarak kullanım kolaylığı sağlayacak.
İç pazarda altı farklı renk seçeneğiyle ön siparişe açılan otomobilin 2026 sonuna kadar teslimatlarına başlanması öngörülüyor.
Çin'deki lansmanın ardından modelin Avrupa pazarında Dolphin Surf, Latin Amerika'da ise Dolphin Mini adıyla satışa sunulması planlanıyor.