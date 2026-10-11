Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Bu fiyata, bu lüks: Yeni BYD Seagull ön siparişe açıldı

Bu fiyata, bu lüks: Yeni BYD Seagull ön siparişe açıldı

Çinli otomotiv devi BYD, küresel pazarda büyük satış başarılarına ulaşan bütçe dostu elektrikli modeli Seagull'un ikinci nesli için ön sipariş sürecini başlattı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Bu fiyata, bu lüks: Yeni BYD Seagull ön siparişe açıldı - Resim: 1

Boyutları büyüyen, motor gücü artan ve tavanına eklenen LiDAR sensörüyle dikkat çeken yeni model, erişilebilir fiyat etiketini korurken sunduğu lüks donanımlarla segmentinde standartları yeniden belirlemeye hazırlanıyor.

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Bu fiyata, bu lüks: Yeni BYD Seagull ön siparişe açıldı - Resim: 2

Çin'de yaklaşık 15 bin dolar seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunulması beklenen yeni nesil BYD Seagull, "Great Seagull" adıyla kullanıcılarla buluşacak.

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Bu fiyata, bu lüks: Yeni BYD Seagull ön siparişe açıldı - Resim: 3

İlgi gören elektrikli otomobil, sadece boyut artışıyla kalmayıp teknolojik altyapısını ve kabin konforunu da üst seviyeye taşıyor.

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Bu fiyata, bu lüks: Yeni BYD Seagull ön siparişe açıldı - Resim: 4

GÜÇLÜ MOTOR VE DİKKAT ÇEKEN BOYUT ARTIŞI

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Bu fiyata, bu lüks: Yeni BYD Seagull ön siparişe açıldı - Resim: 5

İkinci nesil modelde gövde ölçüleri belirgin şekilde değişti. Uzunluğu 4.205 milimetreye, aks mesafesi ise 2.650 milimetreye çıkarılan araç, mevcut modele göre oldukça geniş bir iç mekân vadediyor.

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Özellikle arka koltuklardaki diz mesafesinin artması, yolcu konforunu doğrudan etkiliyor.

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Bu fiyata, bu lüks: Yeni BYD Seagull ön siparişe açıldı - Resim: 7

Arka aksa yerleştirilen 95 kW (127 beygir) gücündeki yeni elektrik motoru, önceki sürüme kıyasla 42 beygir daha yüksek performans üretiyor.

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Araç, 30 kWh ve 39,2 kWh kapasiteli iki farklı batarya seçeneğiyle geliyor. Kullanıcılar tercih ettikleri bataryaya göre CLTC standartlarına göre 320 ile 420 kilometre arasında menzil elde edebilecek.

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AKILLI SÜRÜŞ SİSTEMİ VE LÜKS KABİN DETAYLARI

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Yeni BYD Seagull’un tavanına entegre edilen LiDAR sensörü, modelin sürüş destek sistemlerinde büyük bir aşama kaydettiğini gösteriyor.

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Araç, markanın gelişmiş God’s Eye B akıllı sürüş altyapısını destekleyecek şekilde tasarlandı.

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Kabin tarafında ise büyütülen multimedya ekranı, yeni direksiyon tasarımı ve yenilenen orta konsol öne çıkıyor.

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Üst segment araçlarda görmeye alıştığımız ambiyans aydınlatması ve masaj fonksiyonlu ön koltuklar yeni modelde standartları yükseltiyor.

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Geleneksel dijital gösterge panelinin yer almadığı iç mekânda sürüş bilgileri ana ekran üzerinden takip edilebilecek.

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ŞARJ TEKNOLOJİSİ VE KÜRESEL PAZAR BEKLENTİSİ

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Batarya tarafında BYD'nin yeni nesil Blade Battery 2.0 ve Flash Charging hızlı şarj teknolojilerinin kullanılması bekleniyor.

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Bu fiyata, bu lüks: Yeni BYD Seagull ön siparişe açıldı - Resim: 17

Bu güncellemeler, şarj sürelerini önemli ölçüde kısaltarak kullanım kolaylığı sağlayacak.

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Bu fiyata, bu lüks: Yeni BYD Seagull ön siparişe açıldı - Resim: 18

İç pazarda altı farklı renk seçeneğiyle ön siparişe açılan otomobilin 2026 sonuna kadar teslimatlarına başlanması öngörülüyor.

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Bu fiyata, bu lüks: Yeni BYD Seagull ön siparişe açıldı - Resim: 19

Çin'deki lansmanın ardından modelin Avrupa pazarında Dolphin Surf, Latin Amerika'da ise Dolphin Mini adıyla satışa sunulması planlanıyor.

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Bu fiyata, bu lüks: Yeni BYD Seagull ön siparişe açıldı - Resim: 20
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