Kaynak: ANKA

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in 6 Ekim’de Ankara’da sürdürülen bir soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından belediye meclisi, yeni başkan vekilini belirlemek üzere toplandı. Kıymet Kaya Koçak’ın yönettiği oturumda, YENİ Parti ile CHP’nin adayı Cafer Parlak, AK Parti ve MHP’nin desteklediği Muhammet Çakır’a karşı yarıştı.

Oylamanın ilk aşamasında Parlak 21, Çakır 15 oy aldı. Bir oy geçersiz sayıldı. İkinci turda Parlak’ın oy sayısı 21’de kalırken Çakır 16 oya ulaştı. Üçüncü turda ise iki aday da 18’er oy aldı ve bir oy geçersiz kabul edildi.

Son turda yapılan oylama sonucunda Parlak 19 oyla başkan vekilliği görevine getirildi. Çakır’ın 16 oy aldığı dördüncü turda iki oy da geçersiz sayıldı.

PARLAK’TAN TEHDİT İDDİASI: “BEŞ ÜYEMİZ KARŞI TARAFA OY VERMEYE MECBUR KALDI”

Sonuçların açıklanmasının ardından partililerin sloganları arasında konuşan Cafer Parlak, tutuklu belediye başkanı Mithat Bülent Özmen’in en kısa zamanda aralarına katılacağını söyledi. Parlak, Özmen dönene kadar parti meclis grubu olarak kendisine destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Özmen’in gözaltına alınmasından itibaren meclis üyelerinin çeşitli baskılarla karşı karşıya kaldığını savunan Parlak, bu kişilerin hem maddi hem de kişisel tehditler aracılığıyla süreçten uzaklaştırılmak istendiğini öne sürdü. Parlak, beş meclis üyesinin tehdit nedeniyle karşı tarafın adayına oy vermek zorunda kaldığını iddia etti.

Son görüşmelerde Özmen’in o rozeti takmış olması hâlinde mevcut durumda bulunmayacağını belirten Parlak, mecliste alınan kararın Özmen’in onuruna uygun biçimde şekillendirildiğini dile getirdi.