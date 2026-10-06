Kaynak: Dış Haberler Servisi

Ermenistan Meclisinde tansiyon bir anda yükseldi. Ermenistan basınına yansıyan bilgilere göre olaylar, muhalefetteki "Güçlü Ermenistan" milletvekili Edgard Ghazaryan'ın kürsüde yaptığı konuşmanın ardından patlak verdi.

Ghazaryan, Meclis Başkanı Ruben Rubinyan'ı devlet kaynaklarını kötüye kullanmakla suçladı ve milletvekillerine aldıkları 250 bin dramlık ödemeleri harcamamaları yönünde çağrıda bulundu. Meclis Başkanı Rubinyan'ın konuşmanın gündem dışına çıktığını belirterek Ghazaryan'ın mikrofonunu kapatması üzerine, iktidar ve muhalefet sıraları arasında başlayan sözlü atışma kısa sürede büyüdü.

GENEL KURUL'DA YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Kürsüde başlayan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi ile muhalefetteki Güçlü Ermenistan milletvekilleri birbirinin üzerine yürüdü. Genel Kurul salonunda yaşanan itiş kakış ve fiziksel müdahaleler sırasında yumruklar havada uçuştu.

Meclis Başkanı Ruben Rubinyan'ın milletvekillerine yaptığı "Sessizlik, sakin olun" çağrıları ve sakinleştirme çabaları sonuç vermeyince salona güvenlik görevlileri çağrıldı ve oturuma ara verildi.

KAVGA KORİDORLARA TAŞTI, OTURUMA İKİNCİ KEZ ARA VERİLDİ

Oturuma ara verilmesine rağmen tansiyon düşmedi; iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasındaki tartışma, itiş kakış ve karşılıklı hakaretler Meclis koridorlarında da devam etti.

Genel Kurul salonunun yeniden toplanmasının ardından tansiyon bir kez daha yükseldi. Sivil Sözleşme milletvekili Taron Chakhoyan'ın Ermeni Apostolik Kilisesi liderine yönelik konuşması sonrası yeni bir tartışma çıkması üzerine Meclis Başkanı Rubinyan oturuma ikinci kez ara vermek zorunda kaldı.