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ABD Donanması’na ait eski savaş gemisi USS Klakring, İngiltere ve ABD deniz kuvvetlerinin ortak düzenlediği Atlantic Thunder 2026 Tatbikatı kapsamında batırıldı. Görev süresi tamamlanan 43 yıllık fırkateyn, İskoçya’nın batı kıyıları açıklarında gerçekleştirilen askeri eğitimde hedef gemi olarak kullanıldı.

BBC’nin haberine göre tatbikat kapsamında yapılan atışlarda USS Klakring, USS Paul Ignatius’tan gönderilen bir füze ile USS Massachusetts denizaltısından fırlatılan torpidonun hedefi oldu. İskoçya açıklarında gerçekleştirilen tatbikatın ardından fırkateyn Kuzey Atlantik’in sularına gömüldü.

30 YIL DONANMADA GÖREV YAPTI

USS Klakring, 1983 yılında ABD Donanması bünyesinde hizmete alındı. Yaklaşık 30 yıl görev yapan fırkateyn, 2013’te donanma envanterinden çıkarılarak hizmet dışı bırakıldı.

Gemiye, İkinci Dünya Savaşı döneminde bir denizaltını komuta eden ve ABD Donanma Haçı’na üç kez layık görülen Tümamiral Thomas B. Klakring’in adı verildi.

EĞİTİM AMACIYLA DAHA ÖNCE DE KULLANILDI

ABD Donanması, görevden çıkarılan savaş gemilerinin eğitim faaliyetlerinde hedef olarak kullanılmasının daha önce de gerçekleştirildiğini açıkladı. Donanmanın verdiği bilgilere göre ABD, 2006 yılında bir uçak gemisinin de aralarında bulunduğu bazı savaş gemilerini eğitim kapsamında kasıtlı olarak batırdı.

BBC’nin aktardığı bilgilere göre hizmet dışı gemiler, askeri eğitimlerin yanı sıra deniz canlılarının yaşam alanı oluşturmasına yardımcı olan yapay resifler oluşturmak amacıyla da kullanılabiliyor.

Tatbikatın diğer ayağında İngiltere Kraliyet Donanması da gemisavar silahlarının deneme atışlarını gerçekleştirdi.