Vergi, ceza ve harçlara zam geliyor: Yeni oran için kritik tarih belli oldu

Kira Geliri İstisnası: 2026 yılında 58 bin lira olarak uygulanan kira geliri vergi istisnası sınırı, yeni dönemde yükseltilecek.

Temettü ve İş Yeri Kira Gelirleri Beyan Sınırı: Tevkifata tabi menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarının beyanında kullanılan ve 2026 için 400 bin lira olan sınır yeniden belirlenecek.

Tevkifatsız Sermaye İratları: Herhangi bir tevkifat veya istisna kapsamında bulunmayan (yurt dışı banka faiz gelirleri gibi) iratlarda 22 bin lira olan sınır tutarı artırılacak.