2027 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranının kesinleşmesine yaklaşık bir ay kaldı. 2026 yılı için belirlenen oran yüzde 25,49 olmuştu.
Vergi, ceza ve harçlara zam geliyor: Yeni oran için kritik tarih belli oldu
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni dönem için geri sayım başladı. Ekim ayı verileriyle kesinleşecek oran, yılbaşından itibaren vergi, harç ve çeşitli ödemelerde önemli değişiklikler yaratacak. İşte detaylar...Kaynak: Diğer
Vergi, harç, ceza ve çok sayıda kamu ödemesinin belirlenmesinde kullanılan yeniden değerleme oranının kesinleşmesine yaklaşık bir ay kaldı.
Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek oran, 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girecek. 2026 yılında yüzde 25,49 olarak uygulanan yeniden değerleme oranı, eylül ayı itibarıyla yüzde 27,81 düzeyine ulaştı.
Mevzuat kapsamında hesaplanan bu oranı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkisi doğrultusunda artırma ya da düşürme hakkı bulunuyor.
YENİ ORANDAN ETKİLENECEK KALEMLER
NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre, ekim enflasyonuyla kesinleşecek yeniden değerleme oranı; vergiler, harçlar, cezalar, çalışanların yemek ve ulaşım ödemeleri, kira vergisi istisnaları, IMEI kayıt bedelleri ve yurt dışı çıkış harcı başta olmak üzere birçok önemli kalemi doğrudan değiştirecek.
Oranın güncellenmesiyle değişecek kalemler ve mevcut sınır tutarları şöyle:
Yemek Kartı Ücretleri: Günlük KDV hariç 301,20 lira, KDV dahil 330 lira olarak uygulanan yemek ücretleri, yeniden değerleme oranı kadar artırılacak.
Ulaşım İstisnası: İşveren tarafından servis sağlanmayan durumlarda gelir vergisinden istisna edilen günlük 158,11 liralık (2025 yılı tutarı) ulaşım bedeli sınırı yeni oran doğrultusunda güncellenecek.
Kira Geliri İstisnası: 2026 yılında 58 bin lira olarak uygulanan kira geliri vergi istisnası sınırı, yeni dönemde yükseltilecek.
Temettü ve İş Yeri Kira Gelirleri Beyan Sınırı: Tevkifata tabi menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarının beyanında kullanılan ve 2026 için 400 bin lira olan sınır yeniden belirlenecek.
Tevkifatsız Sermaye İratları: Herhangi bir tevkifat veya istisna kapsamında bulunmayan (yurt dışı banka faiz gelirleri gibi) iratlarda 22 bin lira olan sınır tutarı artırılacak.
GAYRİMENKUL, IMEI VE DİĞER HARÇLARDA YENİ TUTARLAR
Ekim verileriyle birlikte güncellenecek diğer vergi istisnaları ve harç tutarları da şöyle sıralanıyor:
Değer Artış Kazancı İstisnası: Beş yıllık süre dolmadan satılan gayrimenkullerden elde edilen kazançlar için 150 bin lira olan vergi istisnası tutarı yükselecek.
Fatura ve Demirbaş Sınırı: Fatura düzenleme zorunluluğu ve doğrudan gider yazılabilecek demirbaş sınırı olan 12 bin liralık tutar yeniden hesaplanacak.
Binek Otomobil Giderleri: Şirketlerce kiralanan binek otomobillerin 2026 yılında 46 bin lira olan aylık kira bedeli sınırı artırılacak.
IMEI Kayıt Ücreti: Halihazırda 54 bin 258 lira olarak tahsil edilen IMEI kayıt ücreti, yeni oranla birlikte güncellenecek.
Yurt Dışı Çıkış Harcı: Şu anda bin 250 lira olan harç tutarının yeniden değerleme oranı kadar yükselmesi bekleniyor.
Silah Ruhsat Harçları: Beş yıl süreyle geçerli olan silah taşıma ve bulundurma ruhsatı harçları, yeni oran doğrultusunda zamlanacak. Böylece 2027 başında vatandaşların ödeyeceği birçok tutar doğrudan yeniden hesaplanmış olacak.