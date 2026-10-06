Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Bakan Uraloğlu duyurdu: Hızlı trene bağlanan il sayısı 14'e çıkacak

Bakan Uraloğlu duyurdu: Hızlı trene bağlanan il sayısı 14'e çıkacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Çerkezköy-Kapıkule kesiminin 9 Ekim'de hizmete açılacağını açıkladı. Yeni kesimle hızlı tren ağına doğrudan bağlanan il sayısı 11'den 14'e çıkacak, Halkalı-Kapıkule süresi 1,5 saate inecek.

Kaynak: AA
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Bakan Uraloğlu duyurdu: Hızlı trene bağlanan il sayısı 14'e çıkacak - Resim: 1

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Çerkezköy-Kapıkule kesiminin hizmete alınmasıyla hızlı tren ağına doğrudan bağlanan il sayısının 11'den 14'e yükseleceğini açıkladı.

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Bakan Uraloğlu duyurdu: Hızlı trene bağlanan il sayısı 14'e çıkacak - Resim: 2

Uraloğlu, yazılı açıklamasında 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak Çerkezköy-Kapıkule kesimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Bakan Uraloğlu duyurdu: Hızlı trene bağlanan il sayısı 14'e çıkacak - Resim: 3

HIZLI TREN AĞINA 3 İL DAHİL OLACAK

Hattın hizmete alınmasıyla Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne hızlı tren ağına dahil edilecek.

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Bakan Uraloğlu duyurdu: Hızlı trene bağlanan il sayısı 14'e çıkacak - Resim: 4

Böylece hızlı tren ağına doğrudan bağlı il sayısı 11'den 14'e çıkacak.

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Bakan Uraloğlu duyurdu: Hızlı trene bağlanan il sayısı 14'e çıkacak - Resim: 5

Uraloğlu, hızlı tren ağının Çerkezköy'den Kapıkule'ye, Avrupa sınırına kadar ulaştırılacağını belirterek, hattın hizmete girmesiyle Trakya'nın hızlı tren konforuyla buluşacağını ifade etti.

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Bakan Uraloğlu duyurdu: Hızlı trene bağlanan il sayısı 14'e çıkacak - Resim: 6

353 KİLOMETRE RAY SERİMİ TAMAMLANDI

Uraloğlu'nun verdiği bilgilere göre hat, saatte 200 kilometre işletme hızına uygun olarak inşa edildi.

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Bakan Uraloğlu duyurdu: Hızlı trene bağlanan il sayısı 14'e çıkacak - Resim: 7

Çift hatlı, elektrikli ve Seviye-1 sinyalli proje kapsamında 31 köprü, 8 aç-kapa tünel, 2 viyadük, 114 alt ve üst geçit ile 175 menfez inşa edildi.

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Bakan Uraloğlu duyurdu: Hızlı trene bağlanan il sayısı 14'e çıkacak - Resim: 8

Projede 353 kilometrelik ray serimi tamamlandı.

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Bakan Uraloğlu duyurdu: Hızlı trene bağlanan il sayısı 14'e çıkacak - Resim: 9

HALKALI- KAPIKULE YOLCULUĞU 1,5 SAATE DÜŞECEK

Hattın tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1,5 saate düşmesi bekleniyor.

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Bakan Uraloğlu duyurdu: Hızlı trene bağlanan il sayısı 14'e çıkacak - Resim: 10

Yük taşıma süresi de 8,5 saatten 3,5 saate inecek.

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Bakan Uraloğlu duyurdu: Hızlı trene bağlanan il sayısı 14'e çıkacak - Resim: 11

Mevcut hat kapasitesi 4 kat artırılırken yıllık yolcu sayısının 600 binden yaklaşık 3 milyona, yıllık yük taşıma hacminin ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona çıkarılması hedefleniyor.

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Bakan Uraloğlu duyurdu: Hızlı trene bağlanan il sayısı 14'e çıkacak - Resim: 12

DİĞER ETAPLARDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın diğer etaplarındaki çalışmaların da devam ettiğini bildirdi.

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Bakan Uraloğlu duyurdu: Hızlı trene bağlanan il sayısı 14'e çıkacak - Resim: 13

Bu kapsamda Ispartakule-Çerkezköy etabı ile Ispartakule'yi Halkalı'ya bağlayacak kesimde yapım çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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