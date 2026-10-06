Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Çerkezköy-Kapıkule kesiminin hizmete alınmasıyla hızlı tren ağına doğrudan bağlanan il sayısının 11'den 14'e yükseleceğini açıkladı.
Bakan Uraloğlu duyurdu: Hızlı trene bağlanan il sayısı 14'e çıkacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Çerkezköy-Kapıkule kesiminin 9 Ekim'de hizmete açılacağını açıkladı. Yeni kesimle hızlı tren ağına doğrudan bağlanan il sayısı 11'den 14'e çıkacak, Halkalı-Kapıkule süresi 1,5 saate inecek.Kaynak: AA
Uraloğlu, yazılı açıklamasında 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak Çerkezköy-Kapıkule kesimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
HIZLI TREN AĞINA 3 İL DAHİL OLACAK
Hattın hizmete alınmasıyla Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne hızlı tren ağına dahil edilecek.
Böylece hızlı tren ağına doğrudan bağlı il sayısı 11'den 14'e çıkacak.
Uraloğlu, hızlı tren ağının Çerkezköy'den Kapıkule'ye, Avrupa sınırına kadar ulaştırılacağını belirterek, hattın hizmete girmesiyle Trakya'nın hızlı tren konforuyla buluşacağını ifade etti.
353 KİLOMETRE RAY SERİMİ TAMAMLANDI
Uraloğlu'nun verdiği bilgilere göre hat, saatte 200 kilometre işletme hızına uygun olarak inşa edildi.
Çift hatlı, elektrikli ve Seviye-1 sinyalli proje kapsamında 31 köprü, 8 aç-kapa tünel, 2 viyadük, 114 alt ve üst geçit ile 175 menfez inşa edildi.
Projede 353 kilometrelik ray serimi tamamlandı.
HALKALI- KAPIKULE YOLCULUĞU 1,5 SAATE DÜŞECEK
Hattın tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1,5 saate düşmesi bekleniyor.
Yük taşıma süresi de 8,5 saatten 3,5 saate inecek.
Mevcut hat kapasitesi 4 kat artırılırken yıllık yolcu sayısının 600 binden yaklaşık 3 milyona, yıllık yük taşıma hacminin ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona çıkarılması hedefleniyor.
DİĞER ETAPLARDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın diğer etaplarındaki çalışmaların da devam ettiğini bildirdi.
Bu kapsamda Ispartakule-Çerkezköy etabı ile Ispartakule'yi Halkalı'ya bağlayacak kesimde yapım çalışmalarının sürdüğü belirtildi.