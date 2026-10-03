Hindistan'ın Gujarat eyaletinin Vadodara bölgesindeki Karjan yakınlarında bir istasyonda dolum sırasında CNG'li aracın deposunda patlama meydana geldi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, çevredekiler can havliyle kaçıştı. Olayda 2 kişi yaralandı, can kaybı yaşanmamasıyla gacianın eşiğinden dönüldü. Patlamanın şiddetiyle birkaç metre uzaklığa fırlayan metal parçaları, park halindeki iki araca da hasar verdi.
Hindistan’da dolum sırasında patlama: Çevredekiler can havliyle kaçtı
Haberi Paylaş
Kaynak: İHA
Hindistan’da bir akaryakıt istasyonunda CNG’li aracın deposu dolum sırasında patladı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda 2 kişi yaralanırken, metrelerce uzağa savrulan metal parçaları park halindeki araçlara da zarar verdi.
Gözlüğünü takıp bilete bir daha baktı: Gerçek rakam hayatını değiştirdi İngiltere’de bir metal fabrikasında 24 yıldan fazla çalışan Ade Goodchild, EuroMillions biletini kontrol ettiğinde önce küçük bir ikramiye kazandığını düşündü. 58 yaşındaki işçi, gözlüğünü takıp tekrar baktığında hayatının şokunu yaşadı: Kazandığı para 71 milyon sterlinden fazlaydı.
New York’ta yayalar durduruldu, yol kapatıldı: Araçtan Hakan Fidan çıktı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın New York’taki temasları sırasında yaşanan bir an, siyaset bilimci Gönül Tol’un paylaşımıyla gündeme geldi. Tol, oteline yürürken polisin yayaların geçişini durdurduğunu, kısa süre sonra araçlardan birinden Hakan Fidan’ın indiğini anlattı.
Japonya’da Dujuan Tayfunu bilançosu ağırlaşıyor: Can kaybı 9’a yükseldi Japonya’da etkili olan Dujuan Tayfunu’nun yol açtığı sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısı en az 9’a ulaştı. Arama-kurtrama ekipleri kayıp 4 kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürürken, fırtına nedeniyle 600’den fazla yapıda hasar meydana geldi.
BM Genel Kurulu için New York'ta alarm: Güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı BM Genel Kurulu'nun 81. açılış toplantıları öncesinde New York'ta güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Manhattan'da bazı yollar trafiğe kapatılırken, BM Genel Merkezi çevresinde geçici uçuş yasağı uygulanacak. İHA'lara karşı özel önlemler alınacak ve kentte 24 saat güvenlik sağlanacak.
Çok Okunanlar