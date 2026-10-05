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Paraguay’ın başkenti Asunción’da etkili olan büyük dolu taneleri, camların kırılmasına ve araçların hasar görmesine neden oldu. Ülke genelinde şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar da etkisini gösterdi.

Paraguay’ın başkenti Asunción’da büyük dolu taneleri etkili oldu.

Şiddetli dolu yağışı nedeniyle bazı araçlarda ezikler meydana gelirken, çok sayıda pencere de kırıldı.

Dolu yağışının yanı sıra ülke genelinde şiddetli yağmur ve kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Yağış ve rüzgarın kentte günlük hayatı olumsuz etkilediği bildirildi.