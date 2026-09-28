Kaynak: İHA

Tayland Afet Önleme ve Azaltma Dairesi (DDPM) verilerine göre, şiddetli yağışlar ülke genelindeki 25 ilde hayatı durma noktasına getirdi. Bangkok'ta 50 ilçe afet bölgesi ilan edilirken, kentte yaklaşık 52 bin hane selden olumsuz etkilendi, 5 bine yakın kişi ise geçici barınma merkezlerine tahliye edildi. Yaşanan kriz nedeniyle başkent Bangkok'ta resmi tatil kararı alındı.

BAŞBAKAN AFET BÖLGESİNDE TEPKİYLE KARŞILANDI

Tayland Başbakanı ve İçişleri Bakanı Anutin Charnvirakul, Bangkok'ta selin en sert vurduğu noktaları ziyaret etti. Hükümetin tüm imkanları seferber ettiğini ve önceliğin hayati tehlikesi bulunan vatandaşlar olduğunu belirten Başbakan Anutin, incelemeleri sırasında çalışmaları yetersiz bulan bazı vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.

ORDU BİRLİKLERİ VE ASKERİ BOTLAR DEVREDE

Ülke genelindeki arama kurtarma faaliyetlerine Tayland ordusu da aktif destek veriyor. Askeri personelin kamyonlar ve botlarla mahsur kalan halkın tahliyesine, ulaşımına ve gıda-su dağıtımına yardım ettiği bildirildi. Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt, yüksek kesimlerden gelen sular nedeniyle kentin bazı bölgelerinde tahliyenin birkaç gün sürebileceğini açıkladı.

HAVALİMANLARINDA RÖTAR VURGUSU VE 3 SAAT UYARISI

Su baskınları başkentin iki uluslararası havalimanındaki operasyonları da olumsuz etkiledi. Suvarnabhumi Havalimanı'nda yer hizmetleri personelinin ulaşım sağlayamaması ve ekipman sorunları nedeniyle uçuşlarda ve bagaj teslimatlarında aksamalar yaşandı. Tayland Sivil Havacılık Otoritesi (CAAT), yolculara uçuş saatlerinden en az 3 saat önce havalimanında olmaları yönünde kritik uyarıda bulundu.