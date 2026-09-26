Kaynak: Haber Merkezi

Atina'nın tarihi ve turistik merkezlerinden Plaka semtinde dün meydana gelen patlamanın ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında can kaybı arttı.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre ekipler, yıkılan binanın enkazından 4 kişinin cansız bedenini çıkardı. Enkaz altında 2 kişinin daha cansız bedeninin bulunduğu tespit edildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Cansız bedenlerden 4'ünün, Atina'ya tatil için gelen ve yıkılan binadaki dairelerden birini kısa süreliğine kiralayan ABD'li bir aileye ait olduğu belirlendi.

Diğer 2 kişinin ise binada yaşayan yaşlı bir çift olduğu bildirildi.

PATLAMANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Plaka'daki binada dün sabah saatlerinde meydana gelen patlamanın ardından yapı tamamen yıkılmış, bitişikte bulunan binalarda da ciddi hasar oluşmuştu.

Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği bildirildi.