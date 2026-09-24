Kaynak: AA

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait iş makineleri, Beyt Rima'da Filistinlilere ait 31 dönümlük arazide çalışma yaptı.

Filistin yönetimine bağlı Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu da 22 Eylül'de yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının Cenin ile Ramallah ve El-Bire vilayetlerinde toplam 533,5 dönümlük Filistin arazisindeki ağaç ve bitki örtüsünün kaldırılmasını öngören 5 askeri emir çıkardığını duyurmuştu.

Heyetin verilerine göre, İsrail yılbaşından 22 Eylül'e kadar Batı Şeria'da yaklaşık 2 bin 93 dönümlük araziyi hedef alan 51 ağaç ve bitki örtüsünü kaldırma emri çıkardı.

EVLAT BENZETMESİ

Beyt Rima sakinlerinden 65 yaşındaki Efrah Kadure, askeri emirden iki gün önce haberdar olduklarını ve belediyede zeytin ağaçlarının söküleceği alanları gösteren haritayı gördüklerini söyledi.

Arazi sahiplerine ağaçları kendilerinin kaldırması için 12 saat süre verildiğini aktaran Kadure, "Babalarımızın diktiği ağaçları kendi ellerimizle nasıl sökeriz?" diye konuştu.

Sökülen zeytin ağaçlarının 1960'lı yılların sonlarından 1990'lı yıllara kadar farklı dönemlerde dikildiğini belirten Kadure, yıllar içinde yüksek miktarda ürün vermeye başlayan ağaçların belde halkı için önemli bir geçim kaynağı olduğunu ifade etti.

Kadure, babasıyla yıllarca bu arazilerde çalıştığını anlatarak, "Bu ağaçlarla çocuklarımız gibi gurur duyuyoruz. Babam ağaçları yetiştirmek için çok emek verdi, biz de onların bakımında çok emek verdik." dedi.

Ağaçları sulamak için bölgedeki kuyudan su taşıdığını ve yıllarca büyümelerini takip ettiğini anlatan Kadure, ağaçların bu şekilde kaybedilmesinin kendisi için evlatlarından birini kaybetmeye benzediğini dile getirdi.