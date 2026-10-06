SGK'ya üç ay içinde ödeyen kazançlı çıkacak

SADECE EKSİK GÜN KADAR BORÇLANIN

Emekliliğe borçlanma ile hak kazananlar genellikle en düşük emekli aylığını aldıklarından, prim gününü fazla artırmak aylığı büyütmez. Bu nedenle sadece eksik gün kadar borçlanma yapılması yeterlidir.