Emekli olmak için prim günü eksik olan vatandaşların başvurduğu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlanma maliyetleri, yeni yılda asgari ücrete yapılacak zamla birlikte ciddi oranda artacak.
SGK'ya üç ay içinde ödeyen kazançlı çıkacak
SGK borçlanma maliyetleri asgari ücret zammıyla artacak.Ahmet Kıvanç'ın Habertürk'teki köşesine göre 31 Aralık’a kadar başvuranlar zamdan etkilenmeyecek. Tebliğden sonra askerlik ve doğumda 1 ay, yurt dışında ise SGK'ya 3 ay içinde ödeyen kazançlı çıkacak, ödeme 2027'ye sarksa da zam gelmeyecek.Kaynak: Diğer
Ahmet Kıvanç'ın Habertürk'teki köşesinde aktardığı bilgilere göre; eksik günlerini tamamlamak isteyenlerin asgari ücret zammından etkilenmemek için başvurularını 31 Aralık 2026 tarihine kadar yapmaları gerekiyor.
2026 yılında yapılan yasal düzenlemeyle doğum borçlanması dışındaki tüm hizmet borçlanmalarında prim oranı yüzde 32’den yüzde 45’e çıkartılarak maliyetler yükseltilmişti.
Asgari ücretin 2024'te yüzde 49,11, 2025'te yüzde 30 ve 2026'da yüzde 27,01 oranında arttığı dikkate alındığında, yıllık yüzde 30 civarındaki enflasyon beklentisi paralelinde yeni yılda borçlanma primlerine de yaklaşık yüzde 30 zam gelmesi bekleniyor.
Asgari ücrete yapılması beklenen muhtemel yüzde 30'luk zam senaryosuna göre borçlanma kalemlerindeki maliyet değişimleri şu şekilde gerçekleşecek:
ASKERLİK BORÇLANMASI (540 GÜN/ 18 AY)
2026 Günlük prim: 495,45 TL
Mevcut maliyet: 267.543 TL
Yüzde 30 zamlı maliyet: 347.806 TL
Maliyet artışı: 80.000 TL
DOĞUM BORÇLANMASI ( 1 ÇOCUK/ 720 GÜN/ 2 YIL)
2026 Günlük prim: 352,32 TL
Mevcut maliyet: 253.670 TL (2 çocuk: 507.340 TL | 3 çocuk: 761.011 TL)
Yüzde 30 zamlı maliyet: 329.771 TL
Maliyet artışı: 76.101 TL (Çocuk sayısı arttıkça maliyet katlanıyor)
YURT DIŞI BORÇLANMASI ( 5400 GÜN)
Mevcut maliyet: 2.675.430 TL
Yüzde 30 zamlı maliyet: 3.478.059 TL
Maliyet artışı: 802.629 TL
BAĞ-KUR İHYA PRİMLERİ ( 1000 GÜN/ 3 YIL)
2026 Günlük prim: 495,45 TL
Mevcut maliyet: 495.450 TL
Yüzde 30 zamlı maliyet: ~645.000 TL
Maliyet artışı: 148.000 TL
ÖNEMLİ DETAYLAR VE BAŞVURU KOŞULLARI
"Maliyet artışından etkilenmemek için borçlanma başvurusunu 31 Aralık 2026 tarihine kadar yapmak gerekiyor. Ödemenin 2027 yılına sarkmasında bir sakınca bulunmuyor."
Ahmet Kıvanç köşesinde başvuru ve ödeme süreçlerine dair şu hayati uyarılarda bulunuyor:
ÖDEME SÜRELERİ
SGK başvuruyu aldıktan sonra prim tutarını tebliğ eder. Askerlik ve doğum borçlanmalarında tebliğden itibaren 1 ay, yurt dışı borçlanmalarında ise 3 ay içinde ödeme yapılması gerekir.
SADECE EKSİK GÜN KADAR BORÇLANIN
Emekliliğe borçlanma ile hak kazananlar genellikle en düşük emekli aylığını aldıklarından, prim gününü fazla artırmak aylığı büyütmez. Bu nedenle sadece eksik gün kadar borçlanma yapılması yeterlidir.
KISMİ İHYA YOK
BAĞ-KUR ihya başvurusu yapanların durdurulan sürelerin tamamını ödemesi gerekmektedir; kısmi ihya hakkı bulunmamaktadır.
KİMLER BORÇLANMA YAPABİLİR?
SGK'ya askerlik, doğum ve yurt dışı dışında borçlanma yapılabilecek diğer haklar:
4/c kapsamındakilerin aylıksız izin süreleri.
Doktora veya tıpta uzmanlık öğrenim süreleri.
Avukatlık staj süreleri.
Tutukluluk veya gözaltında geçip beraatle sonuçlanan süreler.
Grev ve lokavtta geçen süreler ile hekimlerin fahri asistanlık süreleri.
Seçimler nedeniyle istifa edip seçilemeyenlerin açıkta geçirdikleri süreler.
Kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışanların 25 Şubat 2011 sonrası eksik süreleri.
1416 Sayılı Kanun kapsamında yurt dışına gönderilenlerin resmi öğrenim süreleri.