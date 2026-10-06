Altın cephesinde FED’in şahin politikası ve tahvil faizlerindeki artışla beraber sert düşüş yaşadıktan sonra tarım istihdamının ABD’de beklenenin altında gelmesi düşüş sınırladı. FED tarafında bu hafta iki kritik veri de gözler olacak.
Altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (6 Ekim 2026)
Küresel piyasalarda FED'in şahin politikaları ve tahvil faizlerindeki artışın etkisiyle altın yeni güne düşüş eğilimiyle başladı. Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın fiyatları aniden değişti.Süleyman Çay
Dün dalgalı bir seyir izleyen altın bugün güne düşüş eğrisi ile başladı. Ons altın saat 07.16 sıralarında yüzde 0,34’lük bir düşüşle 4 bin 125 dolar seviyesinde konumlandı.
Serbest piyasada gram altındaki kayıp ise yüzde 0,23 ile 6 bin 521 TL olarak ortaya çıktı.
Kapalıçarşı altın fiyatları ise en çok merak edilen konuların başında geliyor. Gram altın güne yüzde 0,35’lik bir kayıpla ‘Merhaba’ dedi.
Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları şu şekilde oldu;
GRAM ALTIN: Saat: 07:20:54, Alış Fiyatı: 6.501,77, Satış Fiyatı: 6.584,45, Kayıp Yüzdesi: %-0,35
ÇEYREK ALTIN: Saat: 07:20:12, Alış Fiyatı: 10.652,00, Satış Fiyatı: 10.733,00, Kayıp Yüzdesi: %-0,34
YARIM ALTIN: Saat: 07:20:13, Alış Fiyatı: 21.304,00, Satış Fiyatı: 21.458,00, Kayıp Yüzdesi: %-0,35
TAM ALTIN: Saat: 07:20:12, Alış Fiyatı: 42.477,00, Satış Fiyatı: 42.792,00, Kayıp Yüzdesi: %-0,35
GREMSE ALTIN: Saat: 07:20:54, Alış Fiyatı: 105.401,00, Satış Fiyatı: 106.465,00, Kayıp Yüzdesi: %-0,35
HAS ALTIN: Saat: 07:20:53, Alış Fiyatı: 6.534,44, Satış Fiyatı: 6.564,76, Kayıp Yüzdesi: %-0,35
Yeni haftada ise altının seyrini belirleyecek gelişmeler yakından takip edilecek.
7 Ekim Çarşamba günü olacak. Fed, eylül toplantısına ilişkin tutanakları yayımlanacak. 8 Ekim Perşembe günü Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, TSİ 11.30’da İstanbul’da gerçekleşecek.
TCMB İstanbul Ekonomi Forumu’nda ekonomik görünüm üzerine açıklamalarda bulunacak. Buradaki mesaj ise altın piyasasını etkileyecek.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.