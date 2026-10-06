Tarihi belli oldu: Milyonların kullandığı ürün için yasak geliyor

BAZI İSTİSNALAR VAR

Ancak ıslak mendiller tamamen hayatımızdan çıkmayacak. Plastik içermeyen, bambu ve bitki lifleri gibi biyolojik olarak parçalanabilen malzemelerden üretilen alternatiflerin satışına izin verilecek. Bunun yanı sıra profesyonel tıbbi tedavi, endüstriyel üretim ve laboratuvar kullanımı gibi bazı alanlarda plastik içeren mendiller için istisnalar uygulanacak. Eczanelerin de belirli sağlık ihtiyaçları bulunan kişilere bu ürünleri temin etmesine izin verilecek.