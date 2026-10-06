Birleşik Krallık'ta plastik içeren tek kullanımlık ıslak mendiller konusunda yeni bir dönem başlıyor. Galler, Kuzey İrlanda, İngiltere ve İskoçya'da sırasıyla uygulanacak yasakla, bebek mendillerinden makyaj temizleme ürünlerine kadar pek çok ürünün satışı ve tedariki sınırlandırılacak.
Tarihi belli oldu: Milyonların kullandığı ürün için yasak geliyor
Avrupa'da günlük hayatın vazgeçilmezleri arasında yer alan bazı ürünler için yeni dönem başlıyor. Tarihler yaklaşırken milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemenin kapsamı ve ayrıntıları dikkat çekiyor. İşte detaylar...Kaynak: Diğer
Birleşik Krallık'ta çevre kirliliğini azaltmak amacıyla plastik içeren tek kullanımlık ıslak mendillerin kullanımına ilişkin kapsamlı bir yasak uygulanmaya hazırlanıyor.
Yasak, ülkenin dört bölgesinde farklı tarihlerde yürürlüğe girecek. Düzenlemeyle, günlük yaşamda yaygın kullanılan pek çok ıslak mendilin plastik içeren çeşitleri mağazalarda ve internet sitelerinde satılamayacak.
KANALİZASYONLARDA TIKANIKLIĞA NEDEN OLABİLİYOR
Yeni düzenlemeyle, başta kanalizasyon sistemlerinde oluşan tıkanıklıklar olmak üzere su kaynaklarındaki plastik kirliliğinin azaltılması amaçlanıyor.
Plastik içeren mendiller, tuvalete atıldığında tuvalet kağıdı gibi kolayca parçalanmadığından kanalizasyon sistemlerinde birikiyor. Yağ ve diğer atıklarla birleşen mendiller, zamanla büyük yığınlar meydana getirerek kanalizasyon hatlarının tıkanmasına ve taşkınlara neden olabiliyor.
TARİHİ AÇIKLANDI
Yasak kapsamında bebek ve çocuk bakımında kullanılan mendiller, makyaj temizleme ve antibakteriyel el mendilleri, kişisel hijyen ürünleri, ev ve yüzey temizleme mendilleri ile tek kullanımlık ıslak paspaslar bulunacak.
Plastik içeren bu ürünlerin belirlenen tarihlerden itibaren satılması veya tedarik edilmesi yasaklanacak. Galler'de 18 Aralık 2026'da başlaması planlanan yasak, ardından Kuzey İrlanda, İngiltere ve İskoçya'da uygulanacak.
BAZI İSTİSNALAR VAR
Ancak ıslak mendiller tamamen hayatımızdan çıkmayacak. Plastik içermeyen, bambu ve bitki lifleri gibi biyolojik olarak parçalanabilen malzemelerden üretilen alternatiflerin satışına izin verilecek. Bunun yanı sıra profesyonel tıbbi tedavi, endüstriyel üretim ve laboratuvar kullanımı gibi bazı alanlarda plastik içeren mendiller için istisnalar uygulanacak. Eczanelerin de belirli sağlık ihtiyaçları bulunan kişilere bu ürünleri temin etmesine izin verilecek.
Hükümet, yaklaşan yasak öncesinde işletmelerden stoklarını kontrol etmelerini istedi. Belirlenen tarihlerden sonra yasak kapsamındaki ürünleri satmayı sürdüren işletmelerin yüksek para cezalarıyla karşılaşabileceği bildiriliyor.