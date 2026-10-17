Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Etimesgut Bağlıca Bulvarı'nda düzenlenen Cumhuriyet Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nin açılış töreninde gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

Bir muhabirin "Önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay istifa etti, bir süre bağımsız kaldı. Sonra AK Parti'ye geçti. Siz istifa ettiniz, bağımsız kalacağım dediniz. Geçtiğimiz günlerde de Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras istifa etti. Ama AK Parti'den de 'Yeni büyükşehir belediye başkanları partimize katılacak' sesleri yükselmeye devam ediyor. Bu konuda ne söylersiniz?" sorusuna Mansur Yavaş cevap verdi.

'PARTİ DEĞİŞTİRENLER DE O HESABI SANDIKTA VERECEKLERDİR'

Bugüne kadar böylesine yoğun bir parti değiştirme sürecinin yaşanmadığına dikkat çeken Yavaş, asıl muhatapların parti değiştiren başkanlar olduğunu ve sessiz kalınsa bile gerçek nedenlerin zamanla gün yüzüne çıkacağını ifade etti.

Yavaş şu ifadeleri kullandı:

"Önce bu parti değiştirmelerin sebebini bir araştırmak lazım. Bu sebebini araştırırsanız bir şeyler ortaya çıkar. Çünkü şimdiye kadar bu kadar yoğunlukta bir parti değiştirme olmamıştı. Onun için bunu özellikle parti değiştiren belediye başkanlarımıza sorun, onlar bir cevap vereceklerdir. Vermezlerse de inşallah zaman içerisinde bunların sebepleri ortaya çıkacaktır. Kendisini seçen insanlara karşı belediye başkanları sorumludur. Parti değiştirenler de o hesabı sandıkta vereceklerdir. Bir başkasının takdirine karışacak durumda değilim."