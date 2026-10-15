Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış, Maslak'ta günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bölgede bulunan bazı stüdyoları su basarken elektrik kesintileri de yaşandı. Bu sırada stüdyolarda bulunan şarkıcı Murat Boz ve oyuncu Demet Özdemir'in de aralarında olduğu kişiler mahsur kaldı.

Yaşadıkları durumu sosyal medya hesaplarından duyuran iki isim, yetkililerden yardım istedi.

MURAT BOZ'DAN ACİL YARDIM ÇAĞRISI

Şarkıcı Murat Boz, stüdyoların su altında kaldığını ve elektriklerin kesildiğini belirterek yaşadıkları durumu takipçileriyle paylaştı. Boz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Her yer sular altında, stüdyoları su basıyor, elektrikler kesildi. Burada mahsur kaldık. Yetkililerden acil destek bekliyoruz.”

Aynı bölgede mahsur kalan oyuncu Demet Özdemir de sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu. Özdemir, paylaşımında “Tüm yetkili birimlerden yardım bekliyoruz” diyerek destek istedi.

AKINTI NEDENİYLE TAHLİYE GECİKTİ

Mahsur kalan kişilere ulaşan kurtarma ekipleri, suyun akıntılı olması nedeniyle tahliyenin risk taşıdığını belirtti. İlk aşamada stüdyoda bulunan kişilerin gece boyunca burada kalabileceği bildirildi.

Ekiplerin çalışmalarını sürdürmesiyle ilerleyen saatlerde tahliye işlemleri gerçekleştirildi.

DEMET ÖZDEMİR ZODYAK BOTLA KURTARILDI

Demet Özdemir ve stüdyoda mahsur kalan çok sayıda kişi, ekiplerin çalışması sonucunda güvenli alana çıkarıldı. Özdemir'in zodyak botla tahliye edildiği anlar da kaydedildi.

Murat Boz da mahsur kaldığı stüdyodan kurtarıldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Yaşananlar, sağanağın Maslak'ta neden olduğu güçlükleri bir kez daha gözler önüne serdi.