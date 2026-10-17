Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Uluslararası endeks sağlayıcısı MSCI’ın Türkiye endekslerindeki fonlarla ilgili dondurma kararı alması piyasalarda kartların yeniden dağıtılmasına yol açtı. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) geçtiğimiz aylarda patlak veren fon krizinin ardından attığı sert adımlar, gözaltılar ve el koyma operasyonları sürerken; piyasaların kilitlendiği MSCI hamlesinin ne anlama geldiğini, borsaya, yabancı yatırımcıya ve Türkiye ekonomisine olası etkilerini Finans Analisti İris Cibre YENİÇAĞ'a değerlendirdi.

PİYASA NE BEKLİYORDU, MSCI NE YAPTI?

İlk uyarısını fiili dolaşım ve şeffaflık konusunda Haziran ayında yapan MSCI'ın, normal şartlarda statü kararını Kasım ayında açıklaması bekleniyordu. Ancak kurumsal dev, kararı öne çekerek Türkiye'yi alt statüye düşürmediğini, nihai kararı Haziran ayına ertelediğini duyurdu.

Bu hamlenin arka planını ve piyasadaki karşılığını değerlendiren İris Cibre, kararın 6,8 milyar dolarlık devasa bir yabancı sermaye çıkışını engellediğini vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kasım’da doğrudan küme düşürülseydik 6,8 milyar dolarlık net bir yabancı çıkışı yaşanırdı. MSCI bunun yerine regülatörlere ve Borsa İstanbul'a Haziran’a kadar bir şans tanıdı. Ancak SPK'nın attığı sert adımlara rağmen açıklamanın tonu piyasa profesyonellerinin beklediğinden çok daha sert oldu. Bu durum, Haziran ayına kadar sürecek yeni bir belirsizlik döneminin kapısını araladı."

"YABANCI İŞTAHI TÖRPÜLENECEK, GÜVEN EROZYONU VAR"

Özellikle BİST 30 hisselerinin dolar ve nominal bazda oldukça ucuzladığı ve olası faiz indirimleriyle birlikte yabancı girişinin ivme kazanacağı yönündeki beklentiler, MSCI’ın bu kararıyla birlikte zora girdi. HSBC gibi devlerin "ağırlığı artır" tavsiyesini korumasına rağmen trader iştahının risk algısına bağlı olduğunu belirten Cibre, Borsa İstanbul’daki kaçışı şu sözlerle özetledi:

"Piyasada spekülatörlerin ve küçük yatırımcıların ciddi para çıkışları söz konusu ve bunun temel sebebi güven erozyonu. Şirket fiyatlamaları değerlerinin çok altına indi, hisseler çok ucuz ancak bu tek başına yeterli değil. Belirsizlik ortamı yabancı yatırımcının iştahını törpüleyecektir. Güven ortamı yeniden tesis edilmeden Borsa İstanbul için çok pozitif konuşmak mümkün değil."

CARİ AÇIK FİNANSMANI REZERVLERE YÜKLENDİ

Kararın makroekonomik dengelere ve enflasyona yansımasını da analiz eden İris Cibre, piyasadaki varlık erimesinin enflasyon üzerinde sanılanın aksine artırıcı değil, dezenflasyonist (düşürücü) bir etki yapacağını belirtti. Ancak asıl tehlikenin cari açık finansmanında yaşandığına dikkat çekti:

"2026 yılında net doğrudan yatırım çıkışı yaşanıyor; yani yabancı yatırım azalırken yurt içi yerleşikler yurt dışına kaynak aktarıyor. Portföy girişlerinin de aksamasıyla cari açık finansmanı bütünüyle Merkez Bankası rezervlerine yüklenmiş durumda."

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Borsadaki kayıplar ve finansal sıkılaşmanın reel sektöre ve finans ayağına yansıması nedeniyle yıl sonu büyüme beklentilerini aşağı çektiklerini belirten İris Cibre, YENİÇAĞ’a yaptığı açıklamada yıl sonu tahminlerini de paylaştı: "Yıl sonu enflasyon beklentim yüzde 29,3, büyüme beklentim ise yüzde 2,6 seviyesindedir."