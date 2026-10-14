Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla birlikte sıcaklık yurt genelinde mevsim normallerinin altına düşüyor, yağış günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

İBB Başkan vekilinden Nuri Aslan'dan İstanbullulara çağrı: Gerekmedikçe evinizden çıkmayınİBB Başkan vekilinden Nuri Aslan'dan İstanbullulara çağrı: Gerekmedikçe evinizden çıkmayınGündem

Sağanak ve fırtınanın gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladığı İstanbul'dan ise dikkat çeken görüntüler gelmeye devam ediyor.

İstanbul sağanak yağışa teslim oldu: Yollar ve caddeler sular altında kaldı - Resim : 2

YOLLAR SULAR ALTINDA KALDI

Etkili olan sağanak sebebiyle İstanbul'da yollar ve caddeler sular altında kaldı. Araçlar yolda ilerleyemezken, yayalar dışarıda yürümekte zorlandı.

İstanbul sağanak yağışa teslim oldu: Yollar ve caddeler sular altında kaldı - Resim : 3

SU BASAN BODRUM KATINDA MAHSUR KALDILAR

Küçükçekmece'deyse su basan bodrum katındaki dairede mahsur kalan kişi kurtarıldı.

İstanbul sağanak yağışa teslim oldu: Yollar ve caddeler sular altında kaldı - Resim : 4

Atatürk Mahallesi Engin Sokak'taki 3 katlı binanın bodrum katında bulunan daireyi sağanak sonrası su basması üzerine burada yaşayan 5 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.