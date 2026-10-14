ODTÜ’de yurt zammına tepki: Öğrenciler sokağa çıktı

ODTÜ öğrencileri yurt zamlarına karşı yürüdü. Yapılan açıklamada, “Onlar için önemli olan öğrencilerin ve emekçilerin insanca yaşaması değil, bir avuç sermayedarın kazancıdır” denildi.