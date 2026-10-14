Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla birlikte sıcaklık yurt genelinde mevsim normallerinin altına düşüyor, yağış günlük hayatı olumsuz etkiliyor.
Sağanak ve fırtınanın gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladığı İstanbul'dan ise dikkat çeken görüntüler gelmeye devam ediyor.
YOLLAR SULAR ALTINDA KALDI
Etkili olan sağanak sebebiyle İstanbul'da yollar ve caddeler sular altında kaldı. Araçlar yolda ilerleyemezken, yayalar dışarıda yürümekte zorlandı.
SU BASAN BODRUM KATINDA MAHSUR KALDILAR
Küçükçekmece'deyse su basan bodrum katındaki dairede mahsur kalan kişi kurtarıldı.
Atatürk Mahallesi Engin Sokak'taki 3 katlı binanın bodrum katında bulunan daireyi sağanak sonrası su basması üzerine burada yaşayan 5 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.