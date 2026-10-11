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Chp'den seçilip AK Parti'ye "transfer" olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sürecin ayrıntılarını anlattı. Verdiği röportajda AK Parti'ye katılma kararının tek amacının İzmir'e hizmet etmek olduğunu belirterek kendisine yöneltilen eleştirilere ve kamuoyundaki yanlış anlaşılmalara yanıt verdi.

AK Parti'ye yakın Yeni Asır'a konuşan Tugay, kendisi için "kırılma"nın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la görüşmesi sonrası olduğunu söyledi. Tugay, rozet takma töreninde samimi anlar yaşandığını anlatarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması boyunca yanında durup kendisini dinlediğini belirterek, “Konuşmanın bitmesini bekledi, yalnız bırakmadı beni” dedi.

"BAKAN MURAT KURUM'UN BANA OLAN SICAK VE DOSTANE TAVRINDAN ÇOK ETKİLENDİM"

"Süreci ben de tam olarak bilmeden yaşadım" diyen Tugay, şöyle konuştu:

"Benim için kırılma Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'la görüşmemizden sonra oldu. Karabağlar'da 440 hektarlık alandaki kentsel dönüşüm sorunumuzu konuşmak üzere Çevre Şehircilik Bakanlığımıza gittik, görüştük. Bu konunun ardından bana Bakan Kurum, 'İzmir nasıl gidiyor? Ne yapıyorsunuz?' dedi. 'Vallahi elimizden geleni yapıyoruz ama epey bir sıkıntımız var' dedim. 'Bağımsız olarak mı devam edeceksin?' dedi. 'Şu anda öyle düşünüyorum. Herhangi bir verilmiş kararım yok' diye cevap verdim. Geçmiş dönemde İzmir'e ulaşmaya çalıştıklarını ama belediye başkanları tarafından dışlandıklarını söyledi. 'Biz ne zaman bir şey yapmak istesek hep bunu engelleyecek adımlar attılar. Biz de bundan mutsuzuz' dedi. Ve tecrübeli bir siyasetçi olduğu için bu noktada 'Keşke sen AK Parti'ye gelsen de daha uyumlu çalışsak' dedi. 'Bağımsız olarak da bunu yapamaz mıyız?' dedim. O da 'Öyle de olur ama siyasetin doğası gereği AK Parti'yle olursan daha da başarılı işler yaparsın' dedi ve kafamda böyle bir parantez açtı. Açıkçası o andan sonra düşünmeye başladım. O gün Bakan Murat Kurum'un bana olan sıcak ve dostane tavrından çok etkilendim. Sonraki süreçte de hem sayın Kurum ile birkaç görüşmemiz oldu hem de dolaylı olarak konunun Cumhurbaşkanı'na iletildiğini, onun da böyle bir şeyi istediğini söylediler. Epeyce bir düşündüm."

"İZMİRLİLER İÇİN EN İYİ OLANIN BU OLDUĞUNA KANAAT GETİRDİKTEN SONRA BÖYLE BİR KARAR VERDİM"

İzmir'in çok önemli noktalarında hâlen arıtma, kanalizasyon, içme suyu şebekesinin yenilenmesi, deniz suyu arıtması gibi ihtiyaçlar olduğunu söyleyen Tugay, "Yani bunları yapmak için hem zamanımız çok az hem deneyim açısından desteğe ihtiyacımız var hem de kaynak açısından desteğe ihtiyacımız var. Açıkçası şöyle bir yol ayrımına geldim: Dedim ki; 'Ya iki buçuk sene daha mevcut şartlar içerisinde elimden geleni yapacağım ama muhtemelen verdiğimiz sözleri yerine getiremeyeceğiz, İzmir'in çok önemli sorunlarını çözemeyeceğiz ve yine sorunlu bir İzmir'i benden sonraki döneme bırakacağım... Ya da gerçekten iyi niyetli olduğuna bir şekilde kanaat getirdiğim insanlar, AK Parti hükümeti, İzmir'e yardımcı olacaksa onlarla birlikte çalışayım.' İzmirliler için en iyi olanın bu olduğuna kanaat getirdikten sonra böyle bir karar verdim" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN TAVRINI HAYATIM BOYUNCA UNUTMAM"



Tugay, AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la izlenimini de Erdoğan'a övgüler düzerek anlattı:

"Yakın diyalog kurduğunuz zaman her şeyden önce bir insan olduğunu, iyi yürekli bir insan olduğunu; ülkesine hizmet etmek için uzun yıllardır emek harcayan, çaba harcayan bir insan olduğunu görüyorsunuz. Etkiliyor insanı ister istemez. Ben o konuşmada Cumhurbaşkanımızın İzmir'e önem verdiğini; İzmir'e yatırımların yapılması, İzmir'in sorunlarının çözülmesi için her konuda destek olacağını duydum. Ondan dolayı bir güven geldi ve yakınlık hissi oldu. O hisle ben o konuşmayı yaptım. Ben hayatım boyunca, yıllardır siyasetteyim, herhangi bir lideri bir başkası aşağıda konuşma yaparken Genel Başkanın ya da Cumhurbaşkanımızın onun yanında durduğunu görmedim. Konuşmam sırasında Cumhurbaşkanımız orada beni dinledi, konuşmanın bitmesini bekledi, yalnız bırakmadı beni. Cumhurbaşkanımızın bu tavrı bana hayatım boyunca unutamayacağım bir gururu yaşattı. Yani bugün beni orada yalnız bırakmayan Recep Tayyip Erdoğan'ın, önümüzdeki süreçte İzmir'i de yalnız bırakmayacağına eminim."

AK Partili Tugay, "Çok düşündüm, risk aldım, ateşten gömlek giydim. Bunları insanların ifadesiyle söylüyorum; gerçekten kolay bir şey değil ama doğru yaptığıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.