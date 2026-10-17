Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Sözleşmeli 31 bin 54 sağlık personelinin istihdamı kapsamında hizmet birimlerinin belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmî Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, eleman temininde güçlük yaşanan yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli şekilde yürütülmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri, 2027 yılında uygulanmak üzere belirlendi.

31 BİN 40 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Karar kapsamında acil sağlık hizmetlerinde 1, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 7, sağlık evlerinde 6, yataklı tedavi alanında ise 31 bin 40 kişinin istihdam edilmesi kararlaştırıldı.

KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU

Kararda yer alan bilgilere göre, istihdam edilecek personelin 5 bin 61’ini tabipler, 25 bin 955’ini ise uzman tabipler oluşturacak. Ayrıca 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire ile birer diyetisyen ve sağlık teknikerinin de sözleşmeli olarak görevlendirilmesi planlanıyor.