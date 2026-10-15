Kaynak: DHA

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde aniden bastıran sağanak nedeniyle bölgedeki dereler taştı; çok sayıda ev ve siteyi su bastı. Yaşanan taşkınlar nedeniyle bazı yollarda ulaşım aksarken, köprü geçişlerinde de çökmeler meydana geldi.

Bölgedeki kritik noktalar olan Sarp, Keçi, İstanbul, Kurtköy ve Yanık derelerinin güzergahlarındaki bazı yollar, taşkın felaketi nedeniyle tamamen ulaşıma kapanma noktasına geldi.

BUNGALOVLAR TEHLİKEDE, DEREKÖY BAĞLANTI KÖPRÜSÜ TAŞTI

Fevziye Mahallesi’ndeki Fevziye-Akçay Deresi üzerindeki Dereköy bağlantı köprüsü, derenin debisinin aşırı artması sonucu taştı. Su seviyesinin korkutucu boyutlara ulaşmasıyla birlikte derelere yakın konumda bulunan bazı bungalovlar da yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

VİLLA SANİYELER İÇİNDE DEVRİLDİ, MEZARLIĞI SU BASTI

Fevziye Mahallesi'nde derenin hemen kenarında bulunan 2 katlı villa, debinin yükselmesine dayanamayarak saniyeler içinde yıkıldı. Binanın dereye devrildiği anlar çevredeki vatandaşların kameralarınca görüntülendi.

Öte yandan felaketin etkisiyle Kemer Mezarlığı’nın doğu kısmı da suyla doldu ve mezarlar su altında kaldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, su akışını yeniden sağlamak amacıyla derelerde ve etkilenen bazı yollarda aralıksız kazı çalışması başlattı.