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Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, bugün ve yarın birçok ilde etkili olması beklenen sağanak yağış ve fırtına nedeniyle vatandaşları ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İSTANBUL DAHİL BİRÇOK İLİMİZDE KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 17 Ekim Cumartesi günü, İstanbul'da bugün akşam saatlerinden sonra yağışların yerel olarak kuvvetli; Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra özellikle Anadolu Yakası'nda etkisini artırarak yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Yalova'da, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli; Bursa ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Zonguldak, Bartın, Düzce ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli; Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde yer yer çok kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İzmir, Aydın ve Manisa illerinin doğusu, Denizli, Uşak, Kütahya, Konya'nın batısı ve zamanla Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ankara'da görülen sağanak yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırması bekleniyor. Çankırı, Kırıkkale ve Bolu'da yerel kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Adana ve Osmaniye çevreleri ile Mersin ve Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor."

‘UYARILAR DİKKATE ALINMALI’

Cumartesi günü çok sayıda bölgede kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın etkili olmasının beklendiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumartesi günü rüzgarın Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Cumartesi akşam saatlerinden sonra İstanbul Anadolu Yakası'nın kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya çevrelerinde batı ve kuzeybatı yönlerden fırtına; gece saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak, Bartın çevrelerinde, Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop çevreleri ile Samsun'un iç kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli fırtına bekleniyor. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, fırtına ile birlikte çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."