Murat Boz ve Demet Özdemir'in sağanaktan kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Maslak'ta etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle stüdyoları su bastı. Elektriklerin kesilmesi üzerine Murat Boz ve Demet Özdemir'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi mahsur kaldı. Özdemir ve Boz, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldıkları anları paylaştı.