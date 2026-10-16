Ankara Tulumtaş’taki LÖSEV - Lösemili Çocuklar Köyü, çarpık kentleşme ve tıkanan su yolları nedeniyle sel sularına teslim oldu. Yaşanan felaketin ardından LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden acil durum çağrısında bulundu.
"LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR SEL SULARI ALTINDALAR"
Yaşanan felaketin ve maddi zararın büyüklüğüne dikkat çeken Dr. Üstün Ezer, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Ankara Tulumtaş’ta bulunan LÖSEV - Lösemili Çocuklar Köyümüz acil yardım bekliyor. Çarpık kentleşme ve su akım yollarının barikatlarla tıkanması sonucu şiddetli yağmur suyunda ilk kez lösemili çocuklar sel suları altındalar. Maddi zarar çok büyük ve acil su akım yolları açılmalı"