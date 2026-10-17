Yargıtay’dan emsal ziynet kararı: Boşanmayı beklemeye gerek yok

"Boşanma davası ile birlikte görülen ve hüküm altına alınan ziynet alacağı; tarafların şahsi ya da ailevi yapılarında bir değişikliğe yol açmayan, yalnızca malvarlığını etkileyen ve boşanma ilamının ferisi niteliğinde olmayıp ondan bağımsız olan edaya ilişkin ilamlardır. Bu nitelikleri itibariyle ziynet alacağına ilişkin ilamlar, kesinleşmeden icraya konulabilir."