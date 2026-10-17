Yıllar süren evliliklerini sonlandırma kararı alan bir çift, boşanma sürecinde ziynet eşyalarının iadesi konusunda uzlaşamayarak konuyu yargıya taşıdı. Davayı inceleyen 1. Aile Mahkemesi, kadının ziynet alacağı talebini haklı bularak iadesine karar verdi.
Yargıtay’dan emsal ziynet kararı: Boşanmayı beklemeye gerek yok
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, aile hukukunu ilgilendiren kritik bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme; boşanma davası kesinleşmemiş olsa dahi, mahkemenin hükmettiği ziynet (altın) alacağının ve buna ilişkin yargılama giderlerinin derhal ilamlı icra takibine konu edilebileceğine hükmetti.Kaynak: İHA
"BOŞANMA KESİNLEŞMEDİ" İTİRAZI YANITSIZ KALDI
Yerel mahkeme kararının ardından alacağını tahsil edemeyen kadın, eski eşi hakkında ilamlı icra takibi başlattı. Borçlu koca ise İcra Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak icra takibine itiraz etti.
İtirazında, boşanma kararının henüz kesinleşmediğini, ziynet alacağının boşanma ilamının eklentisi (ferisi) niteliğinde olduğunu ve bu nedenle kesinleşmeden takibe konulamayacağını ileri sürerek takibin iptalini talep etti. Ancak İcra Hukuk Mahkemesi borçlunun şikayetini reddetti.
"ZİYNET ALACAĞI ŞAHSİ DURUMU DEĞİL, MALVARLIĞINI ETKİLER"
Kararın temyizi üzerine dosya Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 8. Hukuk Dairesi’ne taşındı.
İncelemeyi tamamlayan Bölge Adliye Mahkemesi, aile ve şahıs hukukuna ilişkin hükümler ile boşanmanın eklentisi sayılan tazminat ve vekalet ücreti gibi unsurların kesinleşmeden icraya konulamayacağını hatırlattı.
Ancak Daire, ziynet alacaklarının bu kapsam dışında kaldığına dikkat çekerek şu gerekçelere yer verdi:
"Boşanma davası ile birlikte görülen ve hüküm altına alınan ziynet alacağı; tarafların şahsi ya da ailevi yapılarında bir değişikliğe yol açmayan, yalnızca malvarlığını etkileyen ve boşanma ilamının ferisi niteliğinde olmayıp ondan bağımsız olan edaya ilişkin ilamlardır. Bu nitelikleri itibariyle ziynet alacağına ilişkin ilamlar, kesinleşmeden icraya konulabilir."
YARGITAY NOKTAYI KOYDU: KARAR ONANDI
İstinaf talebi reddedilen koca, dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, BAM 8. Hukuk Dairesi’nin kararını hukuka uygun bularak onadı.
Bu kararla birlikte, boşanma davalarıyla birlikte açılan ziynet alacağı davalarında, ana boşanma hükmünün veya diğer tazminat kalemlerinin kesinleşmesi beklenmeden altın alacakları ile buna bağlı yargılama gideri ve vekalet ücretleri icra takibine konu edilebilecek.
Karar, benzer hukuki süreçleri devam eden binlerce çift için emsal nitelik taşıyor.