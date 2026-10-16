Kaynak: AA / DHA

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürürken cep telefonuyla konuşan bir kadına motosikletle yaklaşan 2 kişi, kadının elindeki telefonu bir anda çekip alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Mağdur kadının ihbarı üzerine Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçerek şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

MOTOSİKLETTEKİ ÇİZİKLERDEN TESPİT EDİLDİLER

Bölgedeki çevresel güvenlik kameralarını yaklaşık 48 saat boyunca kesintisiz inceleyen polis ekipleri, olayda kullanılan plakasız motosikletin kasasında bulunan özel çizikleri adım adım takip etti. Çizik detayından yola çıkan ekipler, şüphelilerin kimliklerini kısa sürede belirlemeyi başardı. Düzenlenen eş zamanlı operasyonla T.T. ve E.K. isimli 2 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

MOTOSİKLET ÇALINTI, SUÇ KAYITLARI KABARIK ÇIKTI

Yapılan detaylı incelemelerde, şüphelilerin kapkaç esnasında kullandıkları plakasız motosikletin daha önce gerçekleşen başka bir olayda çalındığı tespit edildi. Ayrıca gözaltına alınan şüphelilerden T.T.'nin 21, E.K.'nin ise 7 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Kapkaç anının anbean güvenlik kameralarına yansıdığı olay sonrası emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen T.T. ve E.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan kapkaç, özellikle 2000'li yılların başlarında büyük şehirlerde yoğun şekilde görülen ancak günümüzde artan cezalar, MOBESE/kameraların yaygınlaşması, Güven Timleri'nin kurulması ile eski sıklığınını kaybeden bir asayiş suçu.

Kapkaç Türk Ceza Kanunu'na (TCK) göre 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılan nitelikli hırsızlık suçları arasında yer alıyor. Kapkaç suçunda hapis cezasının alt sınırı 3 yılın üzerinde olduğu için ceza adli para cezasına çevrilemez.