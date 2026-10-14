İstanbul'un Sarıyer ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, Ayazağa'da su baskınlarına neden oldu. Kısa sürede yükselen sular nedeniyle yollar göle dönerken çok sayıda araç sular altında kaldı.
İETT OTOBÜSÜNDE CAN PAZARI
Sel sularının etkili olduğu bölgede bir İETT otobüsünde bulunan vatandaşların mahsur kaldığı bildirildi. Otobüste bulunan vatandaşlar yükselen su nedeniyle zor anlar yaşadı.
Ayazağa'da yollarda bulunan onlarca araç da su altında kaldı. Bazı araçların yükselen su nedeniyle neredeyse görünmez hale geldiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.