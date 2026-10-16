Kaynak: DHA

Yağcılar köyü imamı İrfan Vurucu, çevre köylerde görev yapan 2 imamla birlikte köyde yaşayan gaziye odun dağıtımında yardım ettikleri sırada, K.Ç. ile tartışma yaşadı. K.Ç., bilinmeyen nedenle başlayan tartışmanın ardından Vurucu'nun başına odunla vurup ormana kaçtı.

rfan Vurucu, başına aldığı darbeyle hayatını kaybederken, ormanda saklanan K.Ç. jandarma ekiplerince yakalandı.

29 yıldır köyde görev yapan evli ve 2 kız babası İrfan Vurucu için, Tosya'da öğleyin namazgahta cenaze namazı kılındı. Vurucu’nun cenazesine yakınları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vurucu'nun cenazesi daha sonra Tosya Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Öte yandan K.Ç., bugün jandarma ekipleri gözetiminde bölgeye götürülerek keşif yapıldı.

Soruşturma kapsamında şüphelinin babası S.Ç. ile eniştesi H.D. de gözaltına alındı. 3 şüpheli, güvenlik önlemleri altında Tosya Adliyesi'ne sevk edildi.