Eyupsultan’da sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle kafede mahsur kalan 65 kişi, jandarma ekipleri tarafından botla kurtarıldı. Ekiplerin kurtarma çalışmaları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Sel dehşeti kamerada: 65 kişi botlarla böyle kurtarıldı
İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanak, kentin birçok noktasında sel ve su baskınlarına yol açtı. Eyüpsultan’da sel nedeniyle kafede mahsur kalan 65 kişi jandarma ekipleri tarafından botla kurtarıldı. Kurtarılma anları kameraya anbean yansıdı.Kaynak: DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da Çarşamba günü başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren sağanak, bazı ilçelerde sel ve su baskınlarına neden oldu.
Eyüpsultan'da saat 23.00 sıralarında bir kafenin bulunduğu cadde göle döndü.
Suların yükselmesi üzerine kafede bulunan 65 kişi üst katlara çıkarak mahsur kaldı. Çalışanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunarak yardım istedi.
İhbar üzerine Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kemerburgaz’da görevli jandarma asayiş ve trafik ekipleri mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.
Sel sularında botla ilerleyen ekipler, suda kalan araçların içerisini fener yardımıyla tek tek kontrol ederek kafenin bulunduğu noktaya ulaştı.
Kafenin çatısından içeri giren jandarma personelini gören çalışanlar "Hoş geldiniz komutanım" diyerek sevinçlerini dile getirdi.
Jandarma personeli ise "herkes iyi mi?" diye sorarak mahsur kalanların durumlarını kontrol etti. Ardından kafede mahsur kalan 65 kişi, ekiplerin çalışmalarıyla güvenli bölgeye tahliye edildi.
Öte yandan, jandarma ekiplerinin kurtarma çalışmaları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.