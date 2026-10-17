Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Sel dehşeti kamerada: 65 kişi botlarla böyle kurtarıldı

Sel dehşeti kamerada: 65 kişi botlarla böyle kurtarıldı

İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanak, kentin birçok noktasında sel ve su baskınlarına yol açtı. Eyüpsultan’da sel nedeniyle kafede mahsur kalan 65 kişi jandarma ekipleri tarafından botla kurtarıldı. Kurtarılma anları kameraya anbean yansıdı.

Kaynak: DHA
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Sel dehşeti kamerada: 65 kişi botlarla böyle kurtarıldı - Resim: 1

Eyupsultan’da sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle kafede mahsur kalan 65 kişi, jandarma ekipleri tarafından botla kurtarıldı. Ekiplerin kurtarma çalışmaları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Sel dehşeti kamerada: 65 kişi botlarla böyle kurtarıldı - Resim: 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da Çarşamba günü başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren sağanak, bazı ilçelerde sel ve su baskınlarına neden oldu.

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Sel dehşeti kamerada: 65 kişi botlarla böyle kurtarıldı - Resim: 3

Eyüpsultan'da saat 23.00 sıralarında bir kafenin bulunduğu cadde göle döndü.

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Sel dehşeti kamerada: 65 kişi botlarla böyle kurtarıldı - Resim: 4

Suların yükselmesi üzerine kafede bulunan 65 kişi üst katlara çıkarak mahsur kaldı. Çalışanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunarak yardım istedi.

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Sel dehşeti kamerada: 65 kişi botlarla böyle kurtarıldı - Resim: 5

İhbar üzerine Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kemerburgaz’da görevli jandarma asayiş ve trafik ekipleri mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.

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Sel dehşeti kamerada: 65 kişi botlarla böyle kurtarıldı - Resim: 6

Sel sularında botla ilerleyen ekipler, suda kalan araçların içerisini fener yardımıyla tek tek kontrol ederek kafenin bulunduğu noktaya ulaştı.

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Sel dehşeti kamerada: 65 kişi botlarla böyle kurtarıldı - Resim: 7

Kafenin çatısından içeri giren jandarma personelini gören çalışanlar "Hoş geldiniz komutanım" diyerek sevinçlerini dile getirdi.

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Sel dehşeti kamerada: 65 kişi botlarla böyle kurtarıldı - Resim: 8

Jandarma personeli ise "herkes iyi mi?" diye sorarak mahsur kalanların durumlarını kontrol etti. Ardından kafede mahsur kalan 65 kişi, ekiplerin çalışmalarıyla güvenli bölgeye tahliye edildi.

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Sel dehşeti kamerada: 65 kişi botlarla böyle kurtarıldı - Resim: 9

Öte yandan, jandarma ekiplerinin kurtarma çalışmaları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Sel dehşeti kamerada: 65 kişi botlarla böyle kurtarıldı - Resim: 10
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