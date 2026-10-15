Kaynak: İHA

İstanbul genelinde etkili olan sağanak, kentte günlük yaşamı sekteye uğrattı. Yağışla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken çok sayıda ev ve iş yeri su altında kaldı. Derelerde de taşkınlar yaşandı.

Şiddetli yağışın etkisi, İstanbul’un simge noktalarından Haliç’te de görüldü. Yağmurun ardından bölgedeki suyun rengi değişerek kahverengiye büründü ve Haliç’in yüzeyi çamurlu bir görünüm kazandı.

Haliç’te biriken çamurlu suyun Boğaz’a doğru ilerleyerek denizle birleştiği anlar ise dronla kayda alındı.