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IAEA Yönetim Kurulu, Viyana'da gerçekleştirdiği toplantıda İran'ın yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşıma kararı aldı.

Karara gerekçe olarak, İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoku da dahil olmak üzere nükleer malzemeleri hakkında yeterli bilgi bulunmaması ve IAEA müfettişlerinin nükleer tesislere erişememesi gösterildi.

BBC'de yer alan habere göre İngiltere, Fransa, Almanya ve ABD tarafından sunulan karar 23 ülkenin desteğini aldı. Sekiz ülke çekimser kalırken, Çin, Rusya ve Nijer karara karşı oy kullandı.

Bu karar, İran'ın bu yönde son 20 yılda ilk kez BM Güvenlik Konseyi'ne sevk edilmesi anlamına geliyor.

İRAN'DAN IAEA KARARINA TEPKİ

Tahran yönetimi, IAEA'nın kararını kınadı. İran, ABD ve İsrail'in nükleer tesislerine yönelik saldırılarının denetim sürecini aksattığını savundu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazem Gharibabadi, X hesabından yaptığı paylaşımda IAEA kararına tepki göstererek, İran'ın koruma altındaki nükleer tesislerine saldırılar düzenlendiğini ve normal denetim sürecinin bu nedenle aksadığını belirtti.

Gharibabadi, yaşanan aksamanın daha sonra karar alınması için gerekçe olarak kullanıldığını ifade etti.

IAEA MÜFETTİŞLERİ NÜKLEER TESİSLERE GİREMİYOR

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te 12 gün süren savaş sırasında İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırıların ardından IAEA, İran'ın nükleer tesislerine erişim sağlayamadı.

İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta başlattığı son savaşta da İran'ın nükleer tesisleri yeniden hedef alındı.

Tahran yönetimi, Natanz ve Fordo'daki uranyum zenginleştirme tesisleri başta olmak üzere nükleer tesislerine yönelik saldırıların, IAEA müfettişlerinin bu merkezleri ziyaret etmesine izin verilmemesinin gerekçesi olduğunu belirtiyor.

İran ayrıca denetimlere yeniden erişim sağlanmasının, savaşı sona erdirmek amacıyla ABD ve İsrail ile yapılacak daha kapsamlı bir anlaşmanın parçası olmasını istiyor.

ÇİN VE RUSYA'NIN VETOSU YAPTIRIM İHTİMALİNİ AZALTIYOR

İran'ın müttefikleri Çin ve Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'nde veto yetkisine sahip olması nedeniyle, yeni yaptırımların uygulanmasının olası görünmediği belirtildi.

İran ise nükleer programının yalnızca barışçıl amaçlar taşıdığını savunmayı sürdürüyor. ABD, İsrail ve bazı Avrupa ülkeleri ise Tahran'ın nükleer silah üretmeye çalıştığından endişe ediyor.

İRAN'IN URANYUM STOKU TARTIŞILIYOR

ABD'li üst düzey yetkililere göre, ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı son savaşın başlangıcında Tahran'ın yaklaşık 440 kilogram, yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumu bulunuyordu.

Yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumun, nükleer silah yapımında kullanılan uranyum için gerekli yüzde 90 seviyesine oldukça hızlı şekilde çıkarılabileceği belirtiliyor.

TRUMP: SAVAŞIN ARA SEÇİMLERDEN ÖNCE BİTMESİ OLASI DEĞİL

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşının ABD'de kasım ayında yapılacak ara seçimlerden önce sona ermesinin olası görünmediğini söyledi.

Trump, bu nedenle petrol fiyatlarının henüz düşmediğini ifade etti.

İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı'nda yaşanan son saldırıların ardından petrol fiyatları 9 Eylül'de varil başına 100 doları gördü.