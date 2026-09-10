SGK uzmanı Mehmet Akif Cenkçi emekli ocak zammı için net rakam verdi

Emekli maaşında net konuşmak için eylül ve ekim ayı enflasyon oranlarına bakılması gerektiğini vurgulayan Cenkçi, “Kasım ve aralık ayları da belirleyici olur. Ancak, 2027 yılında herhangi bir seçim planı olmazsa en düşük emekli maaşı 25-26 bin lira bandında olacaktır” sözlerini sarf etti.