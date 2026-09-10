Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon karşısında zor günler geçiren milyonlarca memur ve emekli, Ocak 2027’de yapılacak maaş zamlarının netleşmesi için enflasyon verilerini takip ediyor.
SGK uzmanı Mehmet Akif Cenkçi emekli ocak zammı için net rakam verdi
SGK Uzmanı Mehmet Akif Cenkçi, ocak ayında en düşük emekli maaşına gelecek zamma ilişkin önemli tahminlerde bulundu.Baran Yalçın
Orta Vadeli Program’da duyurulan enflasyon tahmini ise, uzmanlara emekli maaşına ilişkin yeni hesaplamalar yaptırdı.
Ocak ayında memur ve memur emeklilerine gerçekleştirilecek yüzde 5’lik toplu sözleşme artışının yanı sıra enflasyon farkının da maaşlara yansıması bekleniyor.
SGK Uzmanı Mehmet Akif Cenkçi, Ocak 2027’de yapılacak emekli maaş zammına ilişkin YENİÇAĞ’dan Baran Yalçın’a açıklamalarda bulundu.
Emekli maaşında net konuşmak için eylül ve ekim ayı enflasyon oranlarına bakılması gerektiğini vurgulayan Cenkçi, “Kasım ve aralık ayları da belirleyici olur. Ancak, 2027 yılında herhangi bir seçim planı olmazsa en düşük emekli maaşı 25-26 bin lira bandında olacaktır” sözlerini sarf etti.
Seçimler vaktinde olursa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tekrar aday olamayacağını vurgulayan Cenkçi, “Ben erken seçim olacağını düşünüyorum” dedi.
TEMMUZ AYINDA YÜZDE 17,76 ZAM GELMİŞTİ
Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %17,76, memur emeklilerine ise %13,52 oranında zam yapılmıştı. Bu artışla beraber en düşük emekli maaşı 20.000 TL'den 23.552 TL'ye çıkmıştı. Emekli maaşına yapılan bu zam, emeklileri memnun etmedi. Yurttaşlar, ocak ayı zammı için hesaplamalar yapmaya devam ediyor.