Erdoğan’ın masasındaki sır çözüldü: Dünyanın en zengin Türk’ü geliyor

Erdoğan'ın New York'taki bu açık çağrısı, aslında geçmiş haftalarda atılan adımların ve verilen mesajların en üst düzeyde teyidi niteliğinde. ABD'nin en büyük gıda markalarından biri olan ve 20 milyar doların üzerinde değere sahip Chobani'yi kuran Ulukaya, Türkiye pazarına güçlü bir giriş yapmaya halihazırda karar vermiş durumda.