Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri" galasında Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya'ya yaptığı doğrudan yatırım çağrısı, iki ülke arasındaki ekonomik diplomasi trafiğinin en dikkat çekici anlarından biri oldu.
Erdoğan’ın masasındaki sır çözüldü: Dünyanın en zengin Türk’ü geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün BM kurulunda yemekte yatırımcılar ile buluştu. Erdoğan’ın Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya'ya yaptığı yatırım çağrısı dikkat çekti. Aslında Ulukaya yatırım sinyalini kendisi önceden vermişti.Süleyman Çay
ABD-Türkiye İş Konseyi tarafından düzenlenen gecede, dünyanın en büyük şirketlerinin tepe yöneticileri ile Türk kabinesinden sekiz bakan aynı salondaydı.
Ford Motor Company, Uber, Boeing, Meta ve Google gibi devlerin yöneticilerinin yanı sıra ABD'li üst düzey diplomatların da katıldığı etkinlik, Türkiye-ABD ticari ilişkilerinde yeni bir dönemin sinyallerini verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi; nükleer enerji, LNG ve yüksek teknoloji alanlarındaki işbirliği vurgusuyla desteklendi.
Ancak gecenin asıl sürprizi, Erdoğan'ın Amerikan iş dünyasını Türkiye'ye davet ederken doğrudan ev sahibi Hamdi Ulukaya'ya dönerek, "Seni de bekliyoruz" demesiydi.
Erdoğan'ın New York'taki bu açık çağrısı, aslında geçmiş haftalarda atılan adımların ve verilen mesajların en üst düzeyde teyidi niteliğinde. ABD'nin en büyük gıda markalarından biri olan ve 20 milyar doların üzerinde değere sahip Chobani'yi kuran Ulukaya, Türkiye pazarına güçlü bir giriş yapmaya halihazırda karar vermiş durumda.
Geçtiğimiz haftalarda Forbes Türkiye'ye bir röportaj veren Ulukaya, Türkiye'ye yatırım yapıp yapmayacağı yönündeki bir soruya şüpheye yer bırakmayacak şekilde, "Evet... Artık kesin bir şekilde kararımı verdim" yanıtını vermişti.
Ulukaya'nın, "Kısa zamanda karar veririm ama uzun vadeli düşünürüm. Uzun vadede ABD'den sonra en akıllı yatırım Türkiye'yedir" şeklindeki analizi, bugünkü galada devletin zirvesinden gelen davetle tam anlamıyla örtüştü.
İş insanının Türkiye'ye yönelik ısınma turları geçtiğimiz yıl spor dünyasında atılan devasa bir adımla başlamıştı. Fenerbahçe ile imzalanan, stadyumun adının 10 yıllığına "Chobani Stadyumu" olmasını ve göğüs sponsorluğunu içeren 120 milyon euroluk paket, ünlü milyarderin Türkiye'ye yönelik hamlelerinin sadece bir fragmanı olarak değerlendiriliyor.
Bugün New York'taki diplomatik masada yaşanan diyalog ile haftalar önce verilen röportaj bir araya getirildiğinde, tablo netleşti.
Ankara'nın 100 milyar dolarlık ticaret vizyonunda, rotasını kesin olarak Türkiye'ye çevirmiş bir Hamdi Ulukaya yatırımı yakın zamanda resmiyet kazanabilir.