Emeklilerin kaderi bu davada: Zam kararı herkesi bağlayacak

Geçmişte 30 yılın üzerindeki çalışmalar için ikramiye ödenmemesini öngören yasa maddesinin de benzer bir başvuruyla AYM'den döndüğünü belirten Gündoğan, "O madde iptal edilir edilmez binlerce dava açıldı. Sonucunda hükümet meclise yeni bir kanun teklifi sundu ve 30 yılın üzerinde hizmeti olan tüm memur emeklilerine o ikramiyeler ödendi. Seyyanen zam dosyasında yaşanacak süreç de tam olarak budur" ifadelerini kullandı.