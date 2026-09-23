Anayasa Mahkemesi (AYM), memur emeklilerinin 3 yıldır beklediği seyyanen zam talebiyle ilgili tarihi bir dosyayı esastan incelemeye aldı.
Emeklilerin kaderi bu davada: Zam kararı herkesi bağlayacak
AYM'nin emeklilerin seyyanen zam davasında verdiği kararın "bireysel hak ihlali" olarak tartışılmasına, davaya bakan avukat Ali Erdem Gündoğan'dan milyonları heyecanlandıracak açıklama geldi.Gülsüm Hülya Sundu
Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz'in açtığı dava kamuoyunda "bireysel hak ihlali" olarak tartışılırken, davanın avukatı Ali Erdem Gündoğan'dan milyonları heyecanlandıracak kritik bir düzeltme geldi.
Bir YouTube yayınına katılan Gündoğan, dosyanın seyrini değiştirecek detayları paylaşarak, çıkacak kararın sadece davacıyı değil tüm emeklileri doğrudan kapsayacağını açıkladı.
Sürecin yalnızca bir tazminat davası olmadığının altını çizen avukat Gündoğan, kamuoyundaki bilgi kirliliğine dikkat çekti.
Gündoğan, "Bazı uzmanlar AYM'nin sadece başvurucuya tazminat verebileceğini, Meclis yasasını iptal edemeyeceğini söylüyor. Bu çok yanlış bir bilgi" diyerek davanın asıl hedefini anlattı.
Ankara 9. İdare Mahkemesi üzerinden AYM'ye taşınan dosyanın bir "somut norm denetimi" olduğunu vurgulayan Gündoğan, memur emeklisine seyyanen zam verilmesini engelleyen kanun maddesinin bütünüyle iptalini istediklerini belirtti.
İlgili cümlenin iptal edilmesi halinde, seyyanen zammın önündeki hukuki engel kalkacak ve karar tüm memur emeklileri için emsal niteliği taşıyacak.
AYM'nin kanun iptali yetkisine ve bunun sonuçlarına dikkat çeken Gündoğan, süresiz nafaka düzenlemesindeki iptal kararını ve memurların emekli ikramiyelerindeki 30 yıl sınırını hatırlattı.
Geçmişte 30 yılın üzerindeki çalışmalar için ikramiye ödenmemesini öngören yasa maddesinin de benzer bir başvuruyla AYM'den döndüğünü belirten Gündoğan, "O madde iptal edilir edilmez binlerce dava açıldı. Sonucunda hükümet meclise yeni bir kanun teklifi sundu ve 30 yılın üzerinde hizmeti olan tüm memur emeklilerine o ikramiyeler ödendi. Seyyanen zam dosyasında yaşanacak süreç de tam olarak budur" ifadelerini kullandı.
Seyyanen zam davası hukuki olarak memur emeklilerini kapsasa da, çıkacak olası bir iptal kararının SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de "domino etkisi" yaratması bekleniyor.
Memur emeklisinin maaşında yaşanacak artışın gelir makasını iyice açacağını belirten Gündoğan, bu tablonun diğer emeklilere de zam yapılmasını kaçınılmaz kılacağını ifade etti.
Sadece memur emeklileri için değil, tüm kesimler için mücadele ettiklerini vurgulayan Gündoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini yakından ilgilendiren "TÜİK veri davasının" da yakında sonuçlanacağının sinyalini verdi.
Tüm emeklilere çağrıda bulunan Gündoğan, seslerini duyurabilmeleri için 25 Eylül'de saat 15.00'te Türkiye genelinde eş zamanlı yapılacak basın açıklamalarına katılımın hayati önem taşıdığını belirtti.