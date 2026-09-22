Dolar TL ise gece saat 2 sıralarında tarihi rekorunu tazeledi. 48,82’ye kadar yükselen dolar cephesi şu anda 48.80’de işlem alıyor. Günlük artış oranı ise yüzde 0,09 oldu.
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (22 Eylül 2026)
FED'in faiz hamleleri ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikle baskılanan altın piyasası güne düşüşle başladı. Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum ne?Süleyman Çay
2 günlük periyotta ons altın yüzde 0,92’lik düşüş çizgisi gösterdi. Salı günü sabahı ise ons altın yüzde 0.14’lük düşüş ile 4 bin 337 dolar seviyesinde işlem aldı.
Gram altın tarafında da sabah saatlerinde yüzde 0,12’lik bir gerileme kaydedildi. 6 bin 804 TL seviyelerinde gram altın işlem kaydetti.
Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, yarım ve tam altındaki son durum ise merak konusu oldu. Gram altın yüzde 0.14’lük bir kayıpla 6 bin 809 TL bandında satışa çıkıyor.
Peki Kapalıçarşı piyasasında 07.13 itibarıyla fiyatlar nasıl? İşte son durum;
Gram Altın: Alış 6 bin 720 TL, Satış 6 bin 809 TL
Çeyrek Altın: Alış 110 bin 10 TL, Satış 111 bin 10 TL
Yarım Altın: Alış 22 bin 20 TL, Satış 22 bin 213 TL
Tam Altın: Alış 43 bin 904 TL, Satış 44 bin 282 TL
Gremse Altın: Alış 108 bin 950 TL, Satış 110 bin 213 TL
Has Altın: Alış 6 bin 754 TL, Satış 6 bin 795 TL
Brent Ham Petrol fiyatlarında ise düşüş pozisyonu değişti. Güne yüzde 1,65’lik yükseliş ile başlayan petrol 101,66 dolar seviyelerine geldi.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.