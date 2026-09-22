Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Kıdem ve ihbar tazminatları ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLACAK?

Kıdem tazminatı; kendi isteği ve kusuru dışında işten çıkarılan, emeklilik, askerlik, evlilik veya haklı fesih nedenleriyle işten ayrılan ve en az 1 yıllık kıdeme sahip çalışanlara ödeniyor.