Özel sektörde çalışanların işten ayrılmaları halinde alabilecekleri kıdem ve ihbar tazminatlarında ocak ayında yeni tutarlar ortaya çıkacak.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Kıdem ve ihbar tazminatları ne kadar olacak?
Özel sektör çalışanlarının kıdem ve ihbar tazminatlarında ocak ayında yeni zamlarla birlikte hesaplar değişecek. Kıdem ve ihbar tazminatları ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...Kaynak: Diğer
Asgari ücret ve maaş artışları ihbar tazminatını doğrudan etkilerken, kıdem tazminatının tabanı ve tavanında da yeni hesaplamalar yapılacak.
Kıdem tazminatının tabanı asgari ücretteki artışa, üst sınırı ise memur maaş katsayısındaki değişime göre güncellenecek.
Cumhuriyet'in haberine göre, ihbar tazminatları ise çalışanın kıdem süresi ve maaşındaki artışa bağlı olarak yeniden hesaplanacak.
EN DÜŞÜK KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLACAK?
Kıdem tazminatı; kendi isteği ve kusuru dışında işten çıkarılan, emeklilik, askerlik, evlilik veya haklı fesih nedenleriyle işten ayrılan ve en az 1 yıllık kıdeme sahip çalışanlara ödeniyor.
Hesaplama, çalışanın son giydirilmiş brüt ücreti ile çalışma süresinin çarpılması ve ortaya çıkan tutardan damga vergisinin düşülmesiyle yapılıyor.
Halen asgari ücretli bir çalışan için yıllık en düşük brüt kıdem tazminatı 33 bin 30 TL, net kıdem tazminatı ise 32 bin 779,31 TL seviyesinde bulunuyor.
Ocak ayında gerçekleşebilecek artışlara göre hesaplanan senaryolar ise şöyle:
Yüzde 28,4 artış: Yıllık en düşük kıdem tazminatı brüt 42 bin 410,52 TL, net 42 bin 88,63 TL olacak.
Yüzde 30 artış: Yıllık en düşük kıdem tazminatı brüt 42 bin 939 TL, net 42 bin 613,10 TL'ye çıkacak.
KIDEM TAZMİNATI TAVANI DA DEĞİŞECEK
Kıdem tazminatında yüksek ücretli çalışanlar için uygulanacak üst sınır ise memur maaş katsayısındaki artışa göre belirlenecek.
Mevcut durumda kıdem tazminatı tavanı brüt 73 bin 729,87 TL, net ise 73 bin 170,26 TL seviyesinde.
Memur maaş zam katsayısına göre hesaplanan olası yeni tavanlar şöyle:
Yüzde 7 artış: Brüt 78 bin 891,96 TL, net 78 bin 292,18 TL.
Yüzde 8,73 artış: Brüt 80 bin 166,49 TL, net 79 bin 558,02 TL.
İHBAR TAZMİNATI DA YÜKSELECEK
İş Kanunu'na göre ihbar süreleri çalışanın işyerindeki kıdemine göre 2 hafta ile 8 hafta arasında değişiyor.
Brüt maaş üzerinden hesaplanan ve gelir ile damga vergisi kesintisi yapılan ihbar tazminatları da ocak ayında maaşlarda yaşanacak artışlara göre yeniden hesaplanacak.
6 aydan az kıdemi bulunan çalışanlarda 2 haftalık ihbar tazminatı mevcut 12 bin 984,92 TL seviyesinden;
yüzde 28,4 artışla 16 bin 672,64 TL'ye,
yüzde 30 artışla 16 bin 880,40 TL'ye çıkacak.
6 ay-1,5 yıl kıdemi bulunan çalışanlarda 4 haftalık ihbar tazminatı;
yüzde 28,4 artışla 33 bin 345,25 TL'ye,
yüzde 30 artışla 33 bin 760,77 TL'ye yükselecek.
1,5-3 yıl kıdemi bulunan çalışanlarda 6 haftalık ihbar tazminatı; yüzde 28,4 artışla 50 bin 17,86 TL'ye, yüzde 30 artışla 50 bin 641,14 TL'ye ulaşacak.
3 yıldan fazla kıdemi bulunan çalışanlarda ise 8 haftalık ihbar tazminatı; yüzde 28,4 artışla 66 bin 690,48 TL'ye, yüzde 30 artışla 67 bin 521,52 TL'ye çıkacak.
Böylece ocak ayında uygulanacak zam oranları, özel sektör çalışanlarının hem kıdem tazminatı taban ve tavanını hem de kıdem süresine göre hesaplanan ihbar tazminatı tutarlarını doğrudan etkileyecek.