Dünyanın en pahalı 25 milli takımı belli oldu: Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekti

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta dünya futbolunun güçlü ekipleri Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşmaya hazırlanan A Milli Futbol Takımı'mızda heyecan doruğa çıktı. Kritik maçlar öncesinde Riva'da bir araya gelerek kampa girecek olan Bizim Çocuklar, sahadaki performansının yanı sıra piyasa değeriyle de dikkat çekiyor.