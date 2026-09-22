UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta dünya futbolunun güçlü ekipleri Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşmaya hazırlanan A Milli Futbol Takımı'mızda heyecan doruğa çıktı. Kritik maçlar öncesinde Riva'da bir araya gelerek kampa girecek olan Bizim Çocuklar, sahadaki performansının yanı sıra piyasa değeriyle de dikkat çekiyor.
Dünyanın en pahalı 25 milli takımı belli oldu: Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekti
A Milli Takım'ın zorlu rakipleriyle karşılaşacağı Uluslar Ligi öncesinde dünya futbolunun en değerli milli takımları açıklandı. Türkiye'nin listedeki konumu ve rakipleri arasındaki fark dikkat çekti.Kaynak: Haber Merkezi
İşte dünyanın en değerli 25 milli takımı ve A Milli Takım'ın sıralamadaki yeri…
25- RUSYA
Kadro Değeri: 260,60 milyon euro
24- AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
Kadro Değeri: 260,80 milyon euro
23- İSVİÇRE
Kadro Değeri: 301,40 milyon euro
22- JAPONYA
Kadro Değeri: 315,00 milyon euro
21- SIRBİSTAN
Kadro Değeri: 316,60 milyon euro
20- YUNANİSTAN
Kadro Değeri: 323,60 milyon euro
19- URUGUAY
Kadro Değeri: 366,20 milyon euro
18- TÜRKİYE
Kadro Değeri: 407,00 milyon euro
Uluslar A Ligi'nde zorlu rakiplerle mücadele edecek olan Bizim Çocuklar, 400 milyon euro barajını aşarak dünyanın en değerli 18. takımı konumunda yer alıyor.
17- İSVEÇ
Kadro Değeri: 414,08 milyon euro
16- DANİMARKA
Kadro Değeri: 421,00 milyon euro
15- HIRVATİSTAN
Kadro Değeri: 424,00 milyon euro
14- SENEGAL
Kadro Değeri: 476,60 milyon euro
13- FİLDİŞİ SAHİLİ
Kadro Değeri: 479,20 milyon euro
12- FAS
Kadro Değeri: 551,40 milyon euro
11- BELÇİKA
Kadro Değeri: 568,80 milyon euro
A Milli Takımımızın gruptaki rakiplerinden Belçika, listenin 11. sırasında bulunuyor.
10- NORVEÇ
Kadro Değeri: 620,10 milyon euro
9- BREZİLYA
Kadro Değeri: 851,00 milyon euro
8- HOLLANDA
Kadro Değeri: 852,00 milyon euro
7- İTALYA
Kadro Değeri: 871,50 milyon euro
Grubumuzdaki bir diğer dev rakip İtalya, 870 milyon euroyu aşan kadro değeriyle ilk 10 içerisinde dikkat çekiyor.
6- ARJANTİN
Kadro Değeri: 958,50 milyon euro
5- PORTEKİZ
Kadro Değeri: 1,00 milyar euro
4- ALMANYA
Kadro Değeri: 1,33 milyar euro
3- İSPANYA
Kadro Değeri: 1,35 milyar euro
2- FRANSA
Kadro Değeri: 1,44 milyar euro
A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki en pahalı rakibi olan Fransa, 1,44 milyar euroluk dev kadrosuyla 2. sırada yer alıyor.
1- İNGİLTERE
Kadro Değeri: 1,67 milyar euro
Dünyanın en pahalı kadrosuna sahip milli takımı 1,67 milyar euroluk piyasa değeriyle İngiltere oldu.