Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Dünyanın en pahalı 25 milli takımı belli oldu: Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekti

Dünyanın en pahalı 25 milli takımı belli oldu: Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekti

A Milli Takım'ın zorlu rakipleriyle karşılaşacağı Uluslar Ligi öncesinde dünya futbolunun en değerli milli takımları açıklandı. Türkiye'nin listedeki konumu ve rakipleri arasındaki fark dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi
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Dünyanın en pahalı 25 milli takımı belli oldu: Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekti - Resim: 1

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta dünya futbolunun güçlü ekipleri Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşmaya hazırlanan A Milli Futbol Takımı'mızda heyecan doruğa çıktı. Kritik maçlar öncesinde Riva'da bir araya gelerek kampa girecek olan Bizim Çocuklar, sahadaki performansının yanı sıra piyasa değeriyle de dikkat çekiyor.

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Dünyanın en pahalı 25 milli takımı belli oldu: Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekti - Resim: 2

İşte dünyanın en değerli 25 milli takımı ve A Milli Takım'ın sıralamadaki yeri…

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Dünyanın en pahalı 25 milli takımı belli oldu: Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekti - Resim: 3

25- RUSYA

Kadro Değeri: 260,60 milyon euro

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Dünyanın en pahalı 25 milli takımı belli oldu: Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekti - Resim: 4

24- AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Kadro Değeri: 260,80 milyon euro

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Dünyanın en pahalı 25 milli takımı belli oldu: Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekti - Resim: 5

23- İSVİÇRE


Kadro Değeri: 301,40 milyon euro

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Dünyanın en pahalı 25 milli takımı belli oldu: Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekti - Resim: 6

22- JAPONYA
Kadro Değeri: 315,00 milyon euro

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Dünyanın en pahalı 25 milli takımı belli oldu: Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekti - Resim: 7

21- SIRBİSTAN

Kadro Değeri: 316,60 milyon euro

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Dünyanın en pahalı 25 milli takımı belli oldu: Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekti - Resim: 8

20- YUNANİSTAN

Kadro Değeri: 323,60 milyon euro

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Dünyanın en pahalı 25 milli takımı belli oldu: Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekti - Resim: 9

19- URUGUAY

Kadro Değeri: 366,20 milyon euro

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Dünyanın en pahalı 25 milli takımı belli oldu: Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekti - Resim: 10

18- TÜRKİYE

Kadro Değeri: 407,00 milyon euro

Uluslar A Ligi'nde zorlu rakiplerle mücadele edecek olan Bizim Çocuklar, 400 milyon euro barajını aşarak dünyanın en değerli 18. takımı konumunda yer alıyor.

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Dünyanın en pahalı 25 milli takımı belli oldu: Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekti - Resim: 11

17- İSVEÇ

Kadro Değeri: 414,08 milyon euro

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Dünyanın en pahalı 25 milli takımı belli oldu: Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekti - Resim: 12

16- DANİMARKA

Kadro Değeri: 421,00 milyon euro

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Dünyanın en pahalı 25 milli takımı belli oldu: Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekti - Resim: 13

15- HIRVATİSTAN

Kadro Değeri: 424,00 milyon euro

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Dünyanın en pahalı 25 milli takımı belli oldu: Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekti - Resim: 14

14- SENEGAL

Kadro Değeri: 476,60 milyon euro

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Dünyanın en pahalı 25 milli takımı belli oldu: Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekti - Resim: 15

13- FİLDİŞİ SAHİLİ

Kadro Değeri: 479,20 milyon euro

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Dünyanın en pahalı 25 milli takımı belli oldu: Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekti - Resim: 16

12- FAS

Kadro Değeri: 551,40 milyon euro

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Dünyanın en pahalı 25 milli takımı belli oldu: Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekti - Resim: 17

11- BELÇİKA

Kadro Değeri: 568,80 milyon euro

A Milli Takımımızın gruptaki rakiplerinden Belçika, listenin 11. sırasında bulunuyor.

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Dünyanın en pahalı 25 milli takımı belli oldu: Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekti - Resim: 18

10- NORVEÇ

Kadro Değeri: 620,10 milyon euro

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Dünyanın en pahalı 25 milli takımı belli oldu: Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekti - Resim: 19

9- BREZİLYA

Kadro Değeri: 851,00 milyon euro

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Dünyanın en pahalı 25 milli takımı belli oldu: Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekti - Resim: 20

8- HOLLANDA

Kadro Değeri: 852,00 milyon euro

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Dünyanın en pahalı 25 milli takımı belli oldu: Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekti - Resim: 21

7- İTALYA

Kadro Değeri: 871,50 milyon euro

Grubumuzdaki bir diğer dev rakip İtalya, 870 milyon euroyu aşan kadro değeriyle ilk 10 içerisinde dikkat çekiyor.

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Dünyanın en pahalı 25 milli takımı belli oldu: Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekti - Resim: 22

6- ARJANTİN

Kadro Değeri: 958,50 milyon euro

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Dünyanın en pahalı 25 milli takımı belli oldu: Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekti - Resim: 23

5- PORTEKİZ

Kadro Değeri: 1,00 milyar euro

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Dünyanın en pahalı 25 milli takımı belli oldu: Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekti - Resim: 24

4- ALMANYA

Kadro Değeri: 1,33 milyar euro

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Dünyanın en pahalı 25 milli takımı belli oldu: Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekti - Resim: 25

3- İSPANYA

Kadro Değeri: 1,35 milyar euro

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Dünyanın en pahalı 25 milli takımı belli oldu: Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekti - Resim: 26

2- FRANSA

Kadro Değeri: 1,44 milyar euro

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki en pahalı rakibi olan Fransa, 1,44 milyar euroluk dev kadrosuyla 2. sırada yer alıyor.

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Dünyanın en pahalı 25 milli takımı belli oldu: Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekti - Resim: 27

1- İNGİLTERE
Kadro Değeri: 1,67 milyar euro

Dünyanın en pahalı kadrosuna sahip milli takımı 1,67 milyar euroluk piyasa değeriyle İngiltere oldu.

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