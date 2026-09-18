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Bartın’ın Amasra ilçesinde balıkçılar, Karadeniz’de palamut sürüsüne denk geldi. “Alaattin Reis” isimli tekneyle dün akşam saatlerinde denize açılan Tayfun Orhan ve ekibinin serdiği ağlara sabah saatlerinde yaklaşık 2 bin palamut takıldı.

Palamutlarla dolan ağları uzun uğraşlar sonucunda toplayan balıkçılar, daha sonra ilçeye döndü. Teknenin kıyıya yanaşmasının ardından diğer balıkçıların da desteğiyle ağlardaki palamutların ayıklanmasına başlandı.

Ayıklama işleminin tamamlanmasının ardından toplam 230 kasa palamut, boyutlarına göre farklı fiyatlarla satılmak üzere tezgâhlara götürüldü. Palamutların boyutlarına göre 3 adedi 200 TL ve 4 adedi 200 TL’den satışa sunuldu.