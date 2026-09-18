Kaynak: İHA

Olay, Uludağ'da yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun olarak bulunduğu açık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alandan giren ve yiyecek aradığı öğrenilen bir tilki, çevredeki insanlara aldırış etmeden vatandaşların oturduğu alana doğru yaklaştı.

Çevrede bir süre dolaşarak yiyecek arayan tilkinin insanlardan kaçmadığını ve oldukça aç olduğunu fark eden vatandaşlar, yanlarındaki yiyecekleri hayvanla paylaştı.

CİPSLERİ YİYİP BİR SÜRE YANLARINDA KALDI

Kendisine uzatılan cipsleri tereddüt etmeden yiyen tilki, bir süre boyunca vatandaşların yanında kalarak beslenmeye devam etti. İnsanlarla tilki arasındaki sıra dışı yakınlaşma, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Aç tilkinin ellerle beslendiği ve cipsleri yediği anlar ise bölgedekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.