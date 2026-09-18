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2016 yılında Bolivya'da çalışan biyolog ve National Geographic kaşifi Paola Nogales-Ascarrunz, yerel bir vahşi yaşam koruma merkezinden "garip bir kedi" teslim alındığına dair bir telefon aldı. Orman yakınlarındaki bir yolda yavruyken bulunan ve evcil sanılarak yaklaşık bir yıl evde bakılan hayvan, açıkça vahşi davranışlar sergileyince koruma alanına getirilmişti.

Bolivya Kedigiller Araştırma Programı'nın kurucusu Nogales-Ascarrunz, Senda Verde vahşi yaşam koruma alanında ziyaret ettiği küçük, buruşuk yüzlü, kısa-yuvarlak kulaklı ve leopar benzeri beneklere sahip bu canlının fotoğraflarını çekti. Current Biology dergisinde yayımlanan son araştırma, bu kedinin 100 yılı aşkın süredir keşfedilen ilk yeni kedi türü olduğunu kanıtladı.

1923'TEN BU YANA BİR İLK: SOYAĞACI YENİDEN ÇİZİLİYOR

Gerçekleştirilen keşif, eski bir türün doğrulanması veya bir alt türün derece yükseltilmesi değil; bilim dünyası için tamamen yeni bir türün tespiti niteliğini taşıyor. Bu çalışma, 1923'teki pampas kedisinden bu yana keşfedilen ilk yeni kedi türü olma özelliğini taşıyor.

Keşif süreci ve türün genetik haritasına dair öne çıkan ayrıntılar şu şekildedir:

Biyolog Nogales-Ascarrunz, ilk aşamada hayvanı Leopardus tigrinus sanmış olsa da 2019'da Brezilya'daki rehber fotoğraflarla karşılaştırdığında beneklerin belirgin şekilde daha büyük olduğunu fark etti.

Biyolog Nogales-Ascarrunz, Rio Grande do Sul Papalık Katolik Üniversitesi'nden genetikçi Eduardo Eizirik ve Antwerp Üniversitesi'nden Jonas Lescroart ile çalışarak kedinin genomunu analiz etti ve soyağacındaki özgün yerini belirledi.

Araştırmacılar, yerel halkın ve atalarının kullandığı isme ithafen türe Leopardus tilcayo adının verilmesini önerdi.

YUNGAS ORMANLARININ GİZEMLİ SAKİNİ

Bilim insanları, L. tilcayo türünün Bolivya'nın And Dağları'nın doğu yamacındaki Yungas orman ekolojik bölgesinde yaşadığını saptadı. Ancak bu canlıların beslenme alışkanlıkları, üreme biçimleri ve günlük yaşamlarına dair birçok detay henüz bilinmeyenler arasında yer alıyor.

Küçük vahşi kedilerin doğada gözden uzak kalma yetenekleri ve fiziksel benzerlikleri tür ayrımını zorlaştırıyor. Nitekim yürütülen genetik çalışmalar, daha önce tek bir tür sanılan kaplan kedilerinin aslında beş farklı türden oluşan bir kompleks olduğunu ve kedi soyağacının beklenenden çok daha fazla dala sahip olduğunu gösterdi.