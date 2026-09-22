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Ekranların ilgiyle izlenen yarışması MasterChef’in tanınan simalarından Eray Aksungur, siyasete katıldı. Anahtar Parti saflarına geçen Aksungur’un parti simgesini Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu bizzat parti rozetini taktı.

KATILIM BOLU’DAKİ TÜCCAR ZİYARETİNDE GERÇEKLEŞTİ

Aksungur’un saflara katılımı, Ağıralioğlu’nun Bolu kentindeki esnaf turu esnasında meydana geldi. Ağıralioğlu, 20 Eylül tarihinde Bolu’da esnaf temasları ve partisinin il binası açılışı vesilesiyle çeşitli organizasyonlarda yer almıştı.

EMRE YALÇINKAYA DA YANLARINDAYDI

Buluşma anında daha önce Anahtar Parti’ye üye olan işletmeci ve şef Emre Yalçınkaya da hazır bulundu. Mehmet Yalçınkaya’nın evladı Emre Yalçınkaya, Nisan 2026’da Anahtar Parti’ye dahil olmuş ve rozetini Yavuz Ağıralioğlu’ndan almıştı.

Eray Aksungur’un rozet takma merasiminde “Güzel günlerde anarız inşallah” beyanında bulunduğu aktarıldı.

“LİDERİMİZ ROZETİMİZİ İĞNELEDİ”

Eray Aksungur kişisel sosyal ağ hesabından aktardığı mesajda, “Başkanımız rozetimizi taktı, Rabbim bu yolda beraber yürümeyi nasip etsin.” ifadelerini paylaştı.

MASTERCHEF ERAY AKSUNGUR KİMDİR?

MasterChef Türkiye ile adını duyuran Eray Aksungur, 25 yaşını süren Bolu Mengenlidir. Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü’nden mezuniyeti bulunan Aksungur, kariyerini değişik kentlerdeki tesislerde sürdürdü. İstanbul ile Bodrum’daki muhtelif otellerde mutfak şefliği üstlenen genç isim, son dönemde Bolu’daki bir konaklama tesisinde görev yaptı.

Aksungur, MasterChef Türkiye macerasından evvel de televizyon yapımlarında göründü. Seneler önce Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve Danilo Zanna’nın da heyette yer aldığı Lezzet Akademisi isimli yemek kulvarına Bolu’dan katılım sağladı. MasterChef Türkiye’de de boy gösteren Eray Aksungur, yarışı 5. sırada noktaladı. Organizasyonun ardından 2023 senesinde tertiplenen MasterChef All Star etabında tekrardan ekranlara dönen Aksungur, ana kadroda yer alabilmek amacıyla ter dökmüştü.