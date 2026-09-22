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Kaynak: Haber Merkezi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sabah saatlerinde bir okul önünde silahlı saldırı gerçekleştirilmişti. İlk belirlemelere göre 2'si ağır 11 yaralı olduğu belirtildi. Saldırıyı gerçekleştiren saldırgan ile beraber baba, anne ve dedesi gözaltına alındı.

TÜM MEDYAYI KAPSAYAN YAYIN YASAĞI

Olayın ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yayın yasağı açıklaması geldi.

Soruşturmanın tamamlanıncaya kadar yazılı ve görsel medya ile sosyal medya ve internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların yapılmasının yasaklandığı duyuruldu. RTÜK tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Manisa ili Turgutlu ilçesinde 22 Eylül 2026 tarihinde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak yürütülen adli soruşturma kapsamında, Turgutlu Sulh Ceza Hâkimliğinin 22.09.2026 tarihli ve 2026/4943 D. İş sayılı kararıyla yayın yasağı getirilmiştir.

Söz konusu karar doğrultusunda, soruşturma dosyası kapsamında soruşturma tamamlanıncaya kadar yazılı ve görsel medya ile sosyal medya ve internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların yapılması yasaklanmıştır.

Soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve olayın hassasiyeti dikkate alınarak yayın yasağına titizlikle riayet edilmesi; soruşturma kapsamında yetkili makamlarca yapılacak açıklamaların esas alınması ve kamuoyunun yanlış veya teyitsiz bilgilerle yönlendirilmemesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."