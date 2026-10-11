İskoçya açıklarında bulunan ve uzun süredir insan yaşamının olmadığı Wiay Adası için satış süreci başladı.
125 yıldır yaşayan yok: Prensin sığındığı ada satışta
İskoçya’nın batısındaki Wiay Adası, 995 bin sterlin (65 milyon TL) fiyatla alıcı bekliyor. 1901’den beri yerleşime kapalı olan ada; tarihi olayları, doğal koyları, kumsalları ve yaban hayatıyla dikkat çekiyor.Kaynak: Haber Merkezi
Yaklaşık 3 bin 925 dönümlük araziyi kapsayan ada, 995 bin sterlinlik (65 milyon TL) fiyat etiketiyle yeni sahibini arıyor.
Bir dönem küçük bir tarım topluluğunun yaşadığı bölgede bugün eski bir taş yapının kalıntıları bulunuyor.
The Sun’ın aktardığı bilgilere göre, Dış Hebridler takımadalarının batısında yer alan adanın satışını emlak şirketi Bell Ingram üstlendi.
Şirketin tanıtımında Wiay, teknelerin demirleyebileceği korunaklı noktaları ve sakin atmosferiyle öne çıkan, dış dünyadan uzak bir mülk olarak tarif ediliyor.
Yaklaşık 3,93 kilometrekare büyüklüğündeki adada geçmişte tarımla uğraşan altı kişilik bir grup yaşamını sürdürüyordu.
Ancak 1901’den itibaren adada sürekli bir yerleşimin kalmadığı ifade ediliyor. Wiay’in geçmişi, 18. yüzyıldaki siyasi ve askerî gelişmelerle de bağlantılı.
Bonnie Prince Charlie adıyla tanınan Prens Charles Edward Stuart, 1746’da Culloden Muharebesi’nde aldığı yenilginin ardından kaçışı sırasında adaya sığındı.
Prensin, daha sonra Fransa’ya gitmek üzere yoluna devam ettiği belirtiliyor.
Adada eski yaşamdan geriye kalan en dikkat çekici iz, batı kıyısındaki Bagh na Murla Koyu’na bakan taş evin kalıntıları.
Korunaklı koyun çevresinde bulunan bu yapı, adanın geçmişte yerleşime açık olduğu dönemi hatırlatıyor.
Wiay Adası, 1980’de yaşanan sıra dışı bir olay nedeniyle de gündeme geldi.
İskoçya’da tanınan Hercules isimli boz ayı, kaçmasının ardından adaya ulaştı.
Ayının yerini belirlemek için kara, deniz ve hava üzerinden yürütülen kapsamlı arama çalışmaları üç hafta boyunca devam etti.
İnsan yerleşiminin uzun süredir bulunmadığı Wiay, yaban hayatı açısından da dikkat çekiyor.
Kaya kartalları ve ak kuyruklu deniz kartallarının adada yuva yaptığı biliniyor.
Bölgenin doğal görünümünü kumlu sahiller, tekneler için korunaklı koylar, tatlı su gölleri ve engebeli araziler şekillendiriyor.
Yerleşimin sona ermesinden bu yana geçen yıllar içinde adanın doğal dokusu büyük ölçüde varlığını korudu.