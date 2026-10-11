Yeniçağ Gazetesi
11 Ekim 2026 Pazar
İstanbul 17°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Dünya 125 yıldır yaşayan yok: Prensin sığındığı ada satışta

125 yıldır yaşayan yok: Prensin sığındığı ada satışta

İskoçya’nın batısındaki Wiay Adası, 995 bin sterlin (65 milyon TL) fiyatla alıcı bekliyor. 1901’den beri yerleşime kapalı olan ada; tarihi olayları, doğal koyları, kumsalları ve yaban hayatıyla dikkat çekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
125 yıldır yaşayan yok: Prensin sığındığı ada satışta - Resim: 1

İskoçya açıklarında bulunan ve uzun süredir insan yaşamının olmadığı Wiay Adası için satış süreci başladı.

1 18
125 yıldır yaşayan yok: Prensin sığındığı ada satışta - Resim: 2

Yaklaşık 3 bin 925 dönümlük araziyi kapsayan ada, 995 bin sterlinlik (65 milyon TL) fiyat etiketiyle yeni sahibini arıyor.

2 18
125 yıldır yaşayan yok: Prensin sığındığı ada satışta - Resim: 3

Bir dönem küçük bir tarım topluluğunun yaşadığı bölgede bugün eski bir taş yapının kalıntıları bulunuyor.

3 18
125 yıldır yaşayan yok: Prensin sığındığı ada satışta - Resim: 4

The Sun’ın aktardığı bilgilere göre, Dış Hebridler takımadalarının batısında yer alan adanın satışını emlak şirketi Bell Ingram üstlendi.

4 18
125 yıldır yaşayan yok: Prensin sığındığı ada satışta - Resim: 5

Şirketin tanıtımında Wiay, teknelerin demirleyebileceği korunaklı noktaları ve sakin atmosferiyle öne çıkan, dış dünyadan uzak bir mülk olarak tarif ediliyor.

5 18
125 yıldır yaşayan yok: Prensin sığındığı ada satışta - Resim: 6

Yaklaşık 3,93 kilometrekare büyüklüğündeki adada geçmişte tarımla uğraşan altı kişilik bir grup yaşamını sürdürüyordu.

6 18
125 yıldır yaşayan yok: Prensin sığındığı ada satışta - Resim: 7

Ancak 1901’den itibaren adada sürekli bir yerleşimin kalmadığı ifade ediliyor. Wiay’in geçmişi, 18. yüzyıldaki siyasi ve askerî gelişmelerle de bağlantılı.

7 18
125 yıldır yaşayan yok: Prensin sığındığı ada satışta - Resim: 8

Bonnie Prince Charlie adıyla tanınan Prens Charles Edward Stuart, 1746’da Culloden Muharebesi’nde aldığı yenilginin ardından kaçışı sırasında adaya sığındı.

8 18
125 yıldır yaşayan yok: Prensin sığındığı ada satışta - Resim: 9

Prensin, daha sonra Fransa’ya gitmek üzere yoluna devam ettiği belirtiliyor.

9 18
125 yıldır yaşayan yok: Prensin sığındığı ada satışta - Resim: 10

Adada eski yaşamdan geriye kalan en dikkat çekici iz, batı kıyısındaki Bagh na Murla Koyu’na bakan taş evin kalıntıları.

10 18
125 yıldır yaşayan yok: Prensin sığındığı ada satışta - Resim: 11

Korunaklı koyun çevresinde bulunan bu yapı, adanın geçmişte yerleşime açık olduğu dönemi hatırlatıyor.

11 18
125 yıldır yaşayan yok: Prensin sığındığı ada satışta - Resim: 12

Wiay Adası, 1980’de yaşanan sıra dışı bir olay nedeniyle de gündeme geldi.

12 18
125 yıldır yaşayan yok: Prensin sığındığı ada satışta - Resim: 13

İskoçya’da tanınan Hercules isimli boz ayı, kaçmasının ardından adaya ulaştı.

13 18
125 yıldır yaşayan yok: Prensin sığındığı ada satışta - Resim: 14

Ayının yerini belirlemek için kara, deniz ve hava üzerinden yürütülen kapsamlı arama çalışmaları üç hafta boyunca devam etti.

14 18
125 yıldır yaşayan yok: Prensin sığındığı ada satışta - Resim: 15

İnsan yerleşiminin uzun süredir bulunmadığı Wiay, yaban hayatı açısından da dikkat çekiyor.

15 18
125 yıldır yaşayan yok: Prensin sığındığı ada satışta - Resim: 16

Kaya kartalları ve ak kuyruklu deniz kartallarının adada yuva yaptığı biliniyor.

16 18
125 yıldır yaşayan yok: Prensin sığındığı ada satışta - Resim: 17

Bölgenin doğal görünümünü kumlu sahiller, tekneler için korunaklı koylar, tatlı su gölleri ve engebeli araziler şekillendiriyor.

17 18
125 yıldır yaşayan yok: Prensin sığındığı ada satışta - Resim: 18

Yerleşimin sona ermesinden bu yana geçen yıllar içinde adanın doğal dokusu büyük ölçüde varlığını korudu.

18 18
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro