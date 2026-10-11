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Kaynak: ANKA

Ekonomist Erdal Sağlam'ın haftalık ekonomi analizine göre, kamuoyunu sarsan fon çalkantısının ardından piyasalarda ilk panik havası atlatıldı. Fon krizinin patlamasıyla yabancı çıkışlarının yaşandığını ve küçük tasarrufçunun fonlardan çekilerek TL veya döviz hesaplarına yöneldiğini vurgulayan Sağlam, rezervlerdeki son tabloyu metninden şu sözlerle aktardı:

"Fon krizinin etkisiyle 13 milyar dolar eriyen döviz rezervlerindeki kanama durdu. Geçen haftanın ilk üç gününde yeniden giriş başladı, toplam 6.5 milyar dolarlık rezerv artışı oldu."

Altın fiyatlarındaki düşüş nedeniyle giren döviz kadar net artış kaydedilemediğini belirten Sağlam, Merkez Bankası’nın son Cuma bilançosuna göre brüt rezervlerin 174.7 milyar dolar, swap hariç net rezervlerin ise 45.3 milyar dolar olarak saptandığını kaydetti.

"22 EKİM'DE 150 BAZ PUANLIK İNDİRİM MASADA"

Döviz rezervlerinin yeniden toparlanmaya başlamasının Merkez Bankası'nın elini rahatlattığını ifade eden Erdal Sağlam, 22 Ekim’de yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin senaryoları değerlendirdi.

İç talepteki durgunluğun derinleştiğini ve sanayi üretimindeki gerilemenin faiz indirimi baskısını artırdığını belirten Sağlam, piyasadaki beklentileri şöyle özetledi:

SİYASİ BASKI VE İNDİRİM ZORUNLULUĞU

"Goldman gibi bazı yabancı bankalar, 'Merkez Bankası’nın gevşemeye başlaması için şartların uygun olmadığını' söyleseler de piyasalarda 1 veya 2 puanlık indirim yoğun olarak konuşuluyor."

150 BAZ PUANLIK İDDİA

"Son günlerde bu iki oranın ortası, yani 150 baz puanlık indirim daha fazla konuşulmaya başladı. Bu yolla hem siyasi baskıya biraz uyulmuş olacağı, hem de 2 puanlık indirim yapılmayacağı için, 'durumun idare edilebileceği formül olarak 1,5 puanlık indirim yapılacağı' beklentisi öne çıkmaya başladı."

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Web-TÜFE tahminlerinin Ekim enflasyonunu yüzde 2.6 civarında gösterdiğini kaydeden Sağlam, "Eylül sonu yüzde 30’un altına inen yıllık enflasyonun, Ekim’de, en geç Kasım’da yeniden yüzde 30’un üzerine çıkması beklenebilir" uyarısında bulundu.