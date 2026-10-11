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Kaynak: AA

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım’da gerçekleşecek ve Kongre'deki dengeleri belirleyecek olan ara seçimler kapsamında Tennessee eyaletinde Cumhuriyetçi Parti adaylarına destek mitingi düzenledi. Trump, konuşmasında küresel coğrafi isimleri hedef alan ve şaşkınlık yaratan önerilerde bulundu.

Daha önce Meksika Körfezi ve Ontario Gölü'nün isimlerini değiştirme fikrini dile getiren Trump, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı ve dev okyanuslar için şu ifadeleri kullandı:

"Hürmüz Boğazı'nın adını 'Trump Boğazı' olarak değiştirmeyi düşünüyoruz... Aklımda ya Atlantik ya da Pasifik vardı. Biz ona 'Trump Okyanusu' ya da 'Amerika Kıtası Okyanusu' diyoruz."

"İRAN ÇOK ŞEYTANİ BİR ÜLKE, BU İŞİ ÇOK ÇABUK BİTİREBİLİRİZ"

Konuşmasında sık sık İran'la yaşanan çatışmalara ve hayatını kaybeden Amerikan askerlerine değinen ABD Başkanı, ara seçimler öncesinde İran'ın yeni bir saldırı planlayarak ABD'ye zarar vermek istiyor olabileceğini öne sürdü.

İran yönetimine sert sözlerle yüklenen Trump, askeri mesajlar da verdi:

"İran çok şeytani bir ülke. Terörizmin bir numaralı ülkesi. Eğer nükleerleri olsa çekinmeden kullanırlar. Tamamıyla deli birinin veya delirmiş bir grubun nükleer silahlara sahip olmasına izin veremezsiniz. İran'a karşı savaşta kaybettiğimiz o gençler boş yere ölmediler. Bu işi çok çabuk bitirebiliriz. Onlara ne kadar iyi davrandığımı bilmiyorlar" şeklinde konuştu.

RAKİP SENATÖR ADAYINA "CİHATÇI" İTHAMI VE İSİM POLEMİĞİ

Trump, miting konuşmasında Michigan eyaletinin Demokrat senatör adayı Mısır asıllı Abdul El-Sayed'i de hedef aldı. Rakip adaya yönelik sert ve ayrımcı söylemlerde bulunan Trump, aralarında geçen isim polemiğini şöyle aktardı:

Öte yandan ABD Başkanı ABD'de Michigan'ın Demokrat senatör adayı Mısır asıllı Abdul El-Sayed'i hedef aldığı konuşmasında da "Bana göre o Muhammed ve radikal bir cihatçı. Bu adam bir cihatçı. Michigan'dan senatör olarak bir cihatçı istemiyorum." açıklamasını yaptı.

Kendisinin, Demokrat siyasetçiye "Muhammed el-Sayed" dediğini söyleyen Trump, "Birisi, 'Adı Muhammed değil! Adı Abdul!' dedi. Bana göre o Muhammed. Ben başkanım. Ona istediğim gibi seslenebilirim." ifadelerini kullandı.