Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi 14 uzmanın altın tahminleri masada: Birkaç haftada ulaşabileceği rakam verildi

14 uzmanın altın tahminleri masada: Birkaç haftada ulaşabileceği rakam verildi

Kitco News'in haftalık anketine katılan 14 Wall Street analistinin yedisi, altının gelecek hafta yükseleceğini öngördü. Altının kısa zaman içerisinde görebileceği rakamlara dair tahminlerde de bulunuldu.

Utku Beycan Utku Beycan
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14 uzmanın altın tahminleri masada: Birkaç haftada ulaşabileceği rakam verildi - Resim: 1

Kitco News'in haftalık anketine katılan 14 Wall Street analistinin yedisi, altının gelecek hafta yükseleceğini öngördü. İki analist düşüş, beş analist ise yatay seyir veya belirsizlik bekledi.

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14 uzmanın altın tahminleri masada: Birkaç haftada ulaşabileceği rakam verildi - Resim: 2

Kitco'nun 206 kişinin katıldığı bireysel yatırımcı anketinde ise 93 kişi yükseliş, 77 kişi düşüş tahmininde bulundu. Kalan 36 kişi fiyatların yatay seyredeceğini düşündü.

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14 uzmanın altın tahminleri masada: Birkaç haftada ulaşabileceği rakam verildi - Resim: 3

Barchart.com kıdemli piyasa analisti Darin Newsom, ABD yönetiminin İran'a yönelik saldırıları ara seçimlerin sonrasına kadar durdurması durumunda enerji fiyatlarının düşebileceğini, metallerin ise yükselebileceğini söyledi.

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14 uzmanın altın tahminleri masada: Birkaç haftada ulaşabileceği rakam verildi - Resim: 4

Aralık vadeli altının teknik açıdan aşırı satılmış olduğunu belirten Newsom, 6 Ekim'deki 4.187,10 dolarlık önceki en yüksek günlük kapanışın üzerinde kapanış yapılmasını kısa vadeli yükseliş işareti olarak değerlendirdi.

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14 uzmanın altın tahminleri masada: Birkaç haftada ulaşabileceği rakam verildi - Resim: 5

Altının 45 günlük hareketli ortalaması olan yaklaşık 4.398 doların altında kalması, yükseliş için alan bulunduğuna işaret ediyor.

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14 uzmanın altın tahminleri masada: Birkaç haftada ulaşabileceği rakam verildi - Resim: 6

Adrian Day Varlık Yönetimi Başkanı Adrian Day, savaş bitene kadar dalgalanmaların sürebileceğini, çatışmaların sona ermesinin enflasyon beklentilerini ve faiz artırımı baskısını azaltabileceğini belirtti.

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14 uzmanın altın tahminleri masada: Birkaç haftada ulaşabileceği rakam verildi - Resim: 7

Büyük bir düşüş ya da güçlü bir yukarı yönlü kırılma beklemediğini söyledi.

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14 uzmanın altın tahminleri masada: Birkaç haftada ulaşabileceği rakam verildi - Resim: 8

Forex.com kıdemli piyasa stratejisti James Stanley, sert satışların ardından alıcıların düşük seviyelerde devreye girmesine dikkat çekerek 4.000 dolar civarında alımların sürdüğünü ifade etti.

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14 uzmanın altın tahminleri masada: Birkaç haftada ulaşabileceği rakam verildi - Resim: 9

Asset Strategies International Başkanı Rich Checkan ise ekim toplantısında Fed'in faiz artırmaması ihtimalinin altını destekleyebileceğini, ancak güçlü dolar ve yüksek tahvil getirilerinin yükselişi sınırlayabileceğini kaydetti.

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14 uzmanın altın tahminleri masada: Birkaç haftada ulaşabileceği rakam verildi - Resim: 10

Phoenix Futures and Options Başkanı Kevin Grady, gelecek haftaki tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerinin altının kısa vadeli hareketleri açısından önemli olduğunu söyledi.

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14 uzmanın altın tahminleri masada: Birkaç haftada ulaşabileceği rakam verildi - Resim: 11

Grady, enerji fiyatları nedeniyle enflasyonun yükselmesini beklediğini ancak tek bir verinin piyasanın yönünü belirlemeye yetmeyeceğini belirtti.

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14 uzmanın altın tahminleri masada: Birkaç haftada ulaşabileceği rakam verildi - Resim: 12

Fed'in verileri nasıl yorumlayacağına dikkat çeken analist, altının mevcut işlem aralığında kalabileceğini, algoritmik işlemlerin ise dalgalanmayı artırabileceğini ifade etti.

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14 uzmanın altın tahminleri masada: Birkaç haftada ulaşabileceği rakam verildi - Resim: 13

Tahvil piyasasındaki gelişmelere rağmen altının değerini korumasını da önemli buldu.

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14 uzmanın altın tahminleri masada: Birkaç haftada ulaşabileceği rakam verildi - Resim: 14

Bannockburn Global Forex Genel Müdürü Marc Chandler, altının baskı altında kalabileceğini öngördü.

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14 uzmanın altın tahminleri masada: Birkaç haftada ulaşabileceği rakam verildi - Resim: 15

Son bir buçuk haftada fiyatın gün içinde 4.200 doların üzerine çıkmasına rağmen satışlarla karşılaştığını belirten Chandler, 4.230 dolar üzerinde kalıcılık sağlanmasını taban oluşumunun işareti olarak değerlendirdi.

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14 uzmanın altın tahminleri masada: Birkaç haftada ulaşabileceği rakam verildi - Resim: 16

ABD enflasyon verileri ve Fed'in gelecek yılın ortasına yönelik beklentilerinin de baskı yaratabileceğini söyledi.

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14 uzmanın altın tahminleri masada: Birkaç haftada ulaşabileceği rakam verildi - Resim: 17

SIA Wealth Management Baş Piyasa Stratejisti Colin Cieszynski, altının belirli bir aralıkta hareket ettiğini ve önemli bir değişiklik olmadıkça yatay seyrin sürebileceğini ifade etti.

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14 uzmanın altın tahminleri masada: Birkaç haftada ulaşabileceği rakam verildi - Resim: 18

Tahvil getirileri, dolar, petrol fiyatları ve jeopolitik gelişmelerin fiyatları her iki yönde de etkileyebileceğini belirten Cieszynski, ABD ara seçimleri ve diğer ülkelerdeki seçimlerin siyasi risk algısını değiştirebileceğini kaydetti.

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14 uzmanın altın tahminleri masada: Birkaç haftada ulaşabileceği rakam verildi - Resim: 19

Fed'in bir sonraki toplantıda faizleri değiştirmemek için gerekçeler aradığını da sözlerine ekledi.

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14 uzmanın altın tahminleri masada: Birkaç haftada ulaşabileceği rakam verildi - Resim: 20

FxPro kıdemli piyasa analisti Alex Kuptsikevich, altının haftanın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 3 yükselmesini olası bir dönüş sinyali olarak değerlendirdi.

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14 uzmanın altın tahminleri masada: Birkaç haftada ulaşabileceği rakam verildi - Resim: 21

Haziran-temmuz destek bölgesinden alımlar geldiğini belirten analist, fiyatın 4.000 dolar seviyesinin üzerinde kalarak haftalık kayıplarını telafi ettiğini söyledi.

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14 uzmanın altın tahminleri masada: Birkaç haftada ulaşabileceği rakam verildi - Resim: 22

Kuptsikevich, altının önümüzdeki birkaç haftada 4.300-4.350 dolar aralığına yükselebileceğini, ancak Avrupa borç krizinin derinleşmesi ve doların güçlenmesinin engel oluşturabileceğini ifade etti.

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14 uzmanın altın tahminleri masada: Birkaç haftada ulaşabileceği rakam verildi - Resim: 23

Seçimlerin ardından siyasi risklerin azalmasıyla doların güçlenebileceğini de belirtti.

Moor Analytics'in kurucusu Michael Moor da yükseliş beklentisini korudu.

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14 uzmanın altın tahminleri masada: Birkaç haftada ulaşabileceği rakam verildi - Resim: 24

Teknik analizinde uzun, orta ve kısa vadeli fiyat eşiklerini değerlendiren Moor; bazı seviyelerin aşılmasının yükselişi destekleyebileceğini, desteklerin kırılmasının ise satış baskısını artırabileceğini kaydetti.

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14 uzmanın altın tahminleri masada: Birkaç haftada ulaşabileceği rakam verildi - Resim: 25

Kısa vadeli analizinde 40.190 seviyesindeki dipten 736 dolar yükseliş yaşandığını, 41.647 ve 41.784 seviyelerinin üzerindeki işlemlerin sırasıyla en az 90, en fazla 175 dolar ve 55,3 dolarlık yukarı yönlü hareketlere işaret ettiğini belirtti. Önemli aşağı yönlü kırılmaların baskıyı artırabileceği uyarısında bulundu.

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14 uzmanın altın tahminleri masada: Birkaç haftada ulaşabileceği rakam verildi - Resim: 26

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.

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