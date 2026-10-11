Kitco News'in haftalık anketine katılan 14 Wall Street analistinin yedisi, altının gelecek hafta yükseleceğini öngördü. İki analist düşüş, beş analist ise yatay seyir veya belirsizlik bekledi.
14 uzmanın altın tahminleri masada: Birkaç haftada ulaşabileceği rakam verildi
Kitco News'in haftalık anketine katılan 14 Wall Street analistinin yedisi, altının gelecek hafta yükseleceğini öngördü. Altının kısa zaman içerisinde görebileceği rakamlara dair tahminlerde de bulunuldu.Utku Beycan
Kitco'nun 206 kişinin katıldığı bireysel yatırımcı anketinde ise 93 kişi yükseliş, 77 kişi düşüş tahmininde bulundu. Kalan 36 kişi fiyatların yatay seyredeceğini düşündü.
Barchart.com kıdemli piyasa analisti Darin Newsom, ABD yönetiminin İran'a yönelik saldırıları ara seçimlerin sonrasına kadar durdurması durumunda enerji fiyatlarının düşebileceğini, metallerin ise yükselebileceğini söyledi.
Aralık vadeli altının teknik açıdan aşırı satılmış olduğunu belirten Newsom, 6 Ekim'deki 4.187,10 dolarlık önceki en yüksek günlük kapanışın üzerinde kapanış yapılmasını kısa vadeli yükseliş işareti olarak değerlendirdi.
Altının 45 günlük hareketli ortalaması olan yaklaşık 4.398 doların altında kalması, yükseliş için alan bulunduğuna işaret ediyor.
Adrian Day Varlık Yönetimi Başkanı Adrian Day, savaş bitene kadar dalgalanmaların sürebileceğini, çatışmaların sona ermesinin enflasyon beklentilerini ve faiz artırımı baskısını azaltabileceğini belirtti.
Büyük bir düşüş ya da güçlü bir yukarı yönlü kırılma beklemediğini söyledi.
Forex.com kıdemli piyasa stratejisti James Stanley, sert satışların ardından alıcıların düşük seviyelerde devreye girmesine dikkat çekerek 4.000 dolar civarında alımların sürdüğünü ifade etti.
Asset Strategies International Başkanı Rich Checkan ise ekim toplantısında Fed'in faiz artırmaması ihtimalinin altını destekleyebileceğini, ancak güçlü dolar ve yüksek tahvil getirilerinin yükselişi sınırlayabileceğini kaydetti.
Phoenix Futures and Options Başkanı Kevin Grady, gelecek haftaki tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerinin altının kısa vadeli hareketleri açısından önemli olduğunu söyledi.
Grady, enerji fiyatları nedeniyle enflasyonun yükselmesini beklediğini ancak tek bir verinin piyasanın yönünü belirlemeye yetmeyeceğini belirtti.
Fed'in verileri nasıl yorumlayacağına dikkat çeken analist, altının mevcut işlem aralığında kalabileceğini, algoritmik işlemlerin ise dalgalanmayı artırabileceğini ifade etti.
Tahvil piyasasındaki gelişmelere rağmen altının değerini korumasını da önemli buldu.
Bannockburn Global Forex Genel Müdürü Marc Chandler, altının baskı altında kalabileceğini öngördü.
Son bir buçuk haftada fiyatın gün içinde 4.200 doların üzerine çıkmasına rağmen satışlarla karşılaştığını belirten Chandler, 4.230 dolar üzerinde kalıcılık sağlanmasını taban oluşumunun işareti olarak değerlendirdi.
ABD enflasyon verileri ve Fed'in gelecek yılın ortasına yönelik beklentilerinin de baskı yaratabileceğini söyledi.
SIA Wealth Management Baş Piyasa Stratejisti Colin Cieszynski, altının belirli bir aralıkta hareket ettiğini ve önemli bir değişiklik olmadıkça yatay seyrin sürebileceğini ifade etti.
Tahvil getirileri, dolar, petrol fiyatları ve jeopolitik gelişmelerin fiyatları her iki yönde de etkileyebileceğini belirten Cieszynski, ABD ara seçimleri ve diğer ülkelerdeki seçimlerin siyasi risk algısını değiştirebileceğini kaydetti.
Fed'in bir sonraki toplantıda faizleri değiştirmemek için gerekçeler aradığını da sözlerine ekledi.
FxPro kıdemli piyasa analisti Alex Kuptsikevich, altının haftanın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 3 yükselmesini olası bir dönüş sinyali olarak değerlendirdi.
Haziran-temmuz destek bölgesinden alımlar geldiğini belirten analist, fiyatın 4.000 dolar seviyesinin üzerinde kalarak haftalık kayıplarını telafi ettiğini söyledi.
Kuptsikevich, altının önümüzdeki birkaç haftada 4.300-4.350 dolar aralığına yükselebileceğini, ancak Avrupa borç krizinin derinleşmesi ve doların güçlenmesinin engel oluşturabileceğini ifade etti.
Seçimlerin ardından siyasi risklerin azalmasıyla doların güçlenebileceğini de belirtti.
Moor Analytics'in kurucusu Michael Moor da yükseliş beklentisini korudu.
Teknik analizinde uzun, orta ve kısa vadeli fiyat eşiklerini değerlendiren Moor; bazı seviyelerin aşılmasının yükselişi destekleyebileceğini, desteklerin kırılmasının ise satış baskısını artırabileceğini kaydetti.
Kısa vadeli analizinde 40.190 seviyesindeki dipten 736 dolar yükseliş yaşandığını, 41.647 ve 41.784 seviyelerinin üzerindeki işlemlerin sırasıyla en az 90, en fazla 175 dolar ve 55,3 dolarlık yukarı yönlü hareketlere işaret ettiğini belirtti. Önemli aşağı yönlü kırılmaların baskıyı artırabileceği uyarısında bulundu.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.